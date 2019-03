Greta candidatura al Nobel. "Il clima? Contributo alla pace"

Greta Thunberg candidata per il Premio Nobel per la Pace. Una candidatura di cui l'adolescente svedese, una delle voci piu' forti, nonostante la giovanissima eta', della lotta al cambiamento climatico, si è detta "onorata e molto grata". Lo ha scritto in tweet la 16enne svedese commentando la proposta fatta al Comitato dei Nobel - che ogni anno, in autunno assegna il prestigioso riconoscimento - da un gruppo di deputati socialisti norvegesi.

"Abbiamo indicato Greta perchè la minaccia del clima è probabilmente una delle principali cause di guerre e conflitti. Il movimento di massa che lei ha innescato è un contributo molto importante per la pace", ha spiegato, presentando l'iniziativa, il deputato norvegese Andrè Ovstegard, uno dei tre parlamentari del partito che ha indicato la teenager svedese.

Thunberg ha iniziato la scorsa estate a protestare ogni venerdì di fronte al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro i cambiamenti climatici. Dopo il suo discorso al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia e al forum di Davos, Greta è diventato un esempio per molti giovani in diversi Paesi, che hanno promosso iniziative simili.

Domani, in oltre 1.600 località di tutto il mondo, milioni di ragazzi scenderanno in piazza per sollecitare i governi ad agire contro il surriscaldamento climatico. "1.657 luoghi in 105 Paesi e altri. Domani scioperiamo da scuola per il nostro futuro e continueremo a farlo per il tutto tempo necessario. Gli adulti sono i benvenuti a unirsi a noi. Insieme per la scienza", ha scritto Greta in un tweet.

Greta indica coloro che "dicono che stanno facendo abbastanza per il clima, mentre stanno grattando solo la superficie". Tuttavia considera "la maggior parte dei politici brave persone che provano a fare del loro meglio", anche se ritiene il presidente americano, Donald Trump, "un matto molto pericoloso". Il grande successo non ferma la battaglia di Greta: "Continuero' finche' le emissioni di gas serra non inizieranno a scendere cosi' rapidamente da limitare il riscaldamento del Pianeta al di sotto di 1,5 gradi. Ma questo obiettivo al momento e' cosi' lontano che nemmeno riesco a immaginarlo".