Clima, la Cop25 è un autentico flop. Solo un appello: "Sforzi più ambiziosi"

Dalla 25esima conferenza sul clima (Cop25), che ha riunito a Madrid 200 Paesi, arriva un semplice appello, frutto di un'intesa vaga, in cui si esprime solamente "la necessità urgente" di ridurre le emissioni da carbone. Ben lontano dalle aspettative per un impegno deciso e dettagliato dei vari Paesi che hanno partecipato e che avevano siglato l'intesa di Parigi sul clima.



Dopo altre 48 ore di negoziati, i Paesi firmatari dell'accordo di Parigi non hanno trovato l'unanimità per rispondere alle richieste dei giovani di tutto il mondo e mettere così in atto scelte più radicali in favore dell'ambiente. Ora è tutto rinviato a Glasgow, in Scozia nel 2020. Ultimo anno per rendere vincolanti gli Accordi di Parigi.



Ieri le posizioni erano distanti su diversi argomenti chiave e molti Stati avevano espresso la loro frustrazione, indicando la mancanza di ambizione degli ultimi progetti di testi messi sul tavolo della presidenza cilena. Nella notte i delegati hanno continuato il lavoro, ma sul taglio alle emissioni da carbone la trattativa si è arenata.

Il rinvio infatti riguarda l’articolo 6 degli Accordi di Parigi, quello che cerca dimettere ordine nel mercato del carbonio in modo da evitare il double counting (così com’è formulato ora si rischia che sia il paese venditore che quello acquirente conteggino la quantità di emissioni scambiata). “Non siamo riusciti a trovare un consenso”, ha confessato la ministra cilena dell’Ambiente Cristina Schmidt che ha presieduto la Cop25. “Ma abbiamo fatto progressi e imparato molto gli uni dagli altri. Ci sarà utile per raggiungere un accordo sull’articolo 6 entro l’anno prossimo”.

"E' inammissibile" il fatto che le imprese inquinanti "abbiano imposto i loro interessi" alla Cop25, ha tuonato Greenpeace. Per l'associazione ambientalista, la pressione "forte e silenziosa" esercitata dalle lobby dei combustibili fossili e da corporazioni che, a suo parere, "difendono solo i loro interessi", ha "minato" i progressi della Cop25.

"Ancora una volta, la paura che i loro lucrosi affari siano colpiti ha fatto sì che esercitassero tutta la loro influenza per evitare un accordo multilaterale che affronti in forma decisa l'emergenza climatica", ha assicurato l'organizzazione non governativa.

"Sembra che la Cop25 di Madrid stia fallendo. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo solo appena iniziato", ha scritto invece su Twitter l'attivista Greta Thunberg.