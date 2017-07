Clima, Trump apre all'accordo di Parigi

"Rispetto" per la decisione di Donald Trump ma rinnovato impegno per l'applicazione dell'Accordo di Parigi sul clima: e' la posizione espressa oggi a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo americano. Il capo di Stato ospite, in particolare, ha ribadito la scelta di "restare vincolato" agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti fissati nell'intesa siglata nel corso della XXI Conferenza sul clima (Cop21). Trump, che oggi ha definito i legami con la Francia "indistruttibili" e domani assistera' alla sfilata del 14 luglio sugli Champs-Elysees, ha fatto del ritiro dell'Accordo di Parigi una delle scelte caratterizzanti dei suoi primi sei mesi alla Casa Bianca.

CLIMA, TRUMP: SU ACCORDO PARIGI QUALCOSA POTREBBE ACCADERE

Donald Trump si mostra possibilista sull'Accordo sul CLIMA di Parigi, dal quale gli Stati Uniti si sono chiamati fuori. "Qualcosa potrebbe accadere. Vediamo cosa succede", ha detto il presidente Usa nel corso della conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron.