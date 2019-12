Clima, vertice fra i potenti del mondo. L’Onu: "basta fare guerra alla natura"

Cop25 Madrid, Guterres: "Basta guerra contro la natura"

​Oggi a Madrid ci sarà il vertice mondiale sul clima(Cop25). Attese le delegazioni di 196 Paesi che si incontreranno per due settimane con lo scopo di dare impulso alla lotta globale contro la crisi climatica. I lavori della conferenza, che sono calendarizzati fino al 13 dicembre prossimo, si svolgeranno all'Ifema, il centro fieristico di Madrid vicino all'aeroporto Barajas Adolfo Suárez e saranno presieduti dal governo cileno, anche se dopo i disordini interni ha dovuto rinunciare ad ospitare l'evento. L'umanità deve porre fine alla sua "guerra contro la natura", ha detto oggi, in una conferenza stampa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Da decenni, la specie umana - ha aggiunto il segretario generale delle Nazioni Unite - è in guerra contro il pianeta, e ora è il pianeta che sta contrattaccando. Gli sforzi della comunità per ridurre le emissioni di gas serra sono totalmente insufficienti". Per Guterres è arrivato il momento di "porre fine alla guerra contro la natura e la scienza ci dice che possiamo farcela. Il cambiamento climatico - ha sottolineato - non è un problema che riguarda solo il futuro, stiamo già affrontando una crisi climatica e il punto di non ritorno non è lontano, anzi si sta avvicinando a grande velocità". Per il segretario delle Nazioni Unite, però, una speranza arriva dai giovani che in tutto il mondo hanno cominciato a mobilitarsi ma, "manca ancora - ha ribadito - una volontà politica.

I maggiori produttori di CO2 non fanno la loro parte e senza questo impegno l'obiettivo è irraggiungibile". Proprio in vista della Cop25, il Parlamento europeo qualche giorno fa ha approvato con una maggioranza di 430 voti una risoluzione in cui si chiede di fissare al 55% l'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti al 2030. Secondo l'indicazione del voto, l'organo legislativo punta all'impegno, da parte dell'Unione europea, per una riduzione a zero delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. In particolare, si chiede alla Commissione di garantire che tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti siano pienamente in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 C.