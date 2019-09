Coltivazione idroponica: un metedo sostenibile per piantare i pomodori

L’idroponica è una particolare tecnica di coltivazione delle piante che non necessita della terra ma solo dell’acqua. Il che richiede l’impiego di un’apposita strumentazione finalizzata a mantenere il liquido in costante circolazione. Si tratta di un metodo di coltivazione sostenibile che evita l’uso continuo di acqua e lo sfruttamento intensivo dei terreni.

Ecco come fare un giardino idroponico

Attrezzatura:

Vasetti per idroponica o bicchieri di plastica
Polistirolo per coprire il vasetto e fissare i supporti per le piantine

Sostanze nutritive per idroponica.

Come fare un giardino idroponico – le istruzioni

Come scrive Tuttogreen, ecco il procedimento per realizzare il vostro giardino idroponico:

Iniziate con il praticare dei fori sul pannello di polistirolo in modo da potervi inserire i bicchieri carta, prestando attenzione a che la parte superiore della futura piantina rimanga esposta alla luce. Fate un foro anche per far passare il tubicino della pompa ad aria. Collegate, quindi, il tubicino della pompa ad aria alla pietra porosa e riponete quest’ultima sul fondo del recipiente. Riempite, a questo punto, la vasca con una soluzione a base di acqua e di sostanze nutritive per idroponica (che potrete acquistare nei comuni negozi di giardinaggio), miscelando secondo le istruzioni della confezione e collocate il coperchio di polistirolo sopra la struttura. Inserite, infine, nel supporto di polistirolo i bicchieri di plastica, o i vasi per idroponica, previamente riempiti con un po’ di substrato d’ancoraggio.

Il vostro sistema di coltivazione idroponica, a questo punto, è pronto per l’uso. Non vi resta che piantare i semi ed attendere che il vostro rigoglioso giardino domestico cresca in bellezza.

Ricordate di mantenere in funzione la pompa ad aria per garantire una buona ossigenazione e di cambiare la soluzione almeno due volte al mese. Se avete l’impressione che la soluzione acquosa si sia ridotta notevolmente, potrebbe essere opportuno aggiungerne dell’altra.

Vi consigliamo, in casi simili, di alternare, acqua semplice a soluzione composta, per evitare di saturare eccessivamente le piante ed godere, pure, d’un risparmio economico.