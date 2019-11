Dissesto idrogeologico, soldi da manovra 2020. Crescono i fondi per l'ambiente

Dissesto idrogeologico, nella manovra 2020 raddoppiano fondi a tutela dell'ambiente

Con la manovra nel 2020 quasi raddoppiano le risorse dedicate alla protezione dell'ambiente, passando da "poco meno di 2,4 miliardi" del 2019 a "circa 4,5 miliardi" il prossimo anno, "lo 0,8% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato", dovuto "principalmente" ai fondi anti-dissesto idrogeologico e per il Green new deal. E' quanto si legge nel "Ecobilancio" allegato alla manovra, in cui si dettagliano le spese dedicate all'ambiente "effettuate a beneficio della collettivita'". Il "65%" dei fondi va alla "protezione del suolo e delle acque".