Ecco cosa prevede la Plastic Tax. Ddl Gualtieri, porterà 3 mld di euro

La nuova tassa sui prodotti di plastica monouso e sugli imballaggi, prevista dalla bozza della manovra finanziaria 2019, dovrebbe portare nelle casse dello stato poco meno di 3 miliardi. Nella bozza della manovra messa a punto dal ministro Roberto Gualtieri non tutti i prodotti monouso sarebbero però colpiti dall’aumento.

Plastic tax, Costa: trasformarla in tassa di scopo

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, difende la plastic tax e propone di trasformarla"da tassa di gettito in tassa di scopo". In pratica", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera, "i soldi che si incassano con questa imposta devono essere utilizzati per rafforzare il credito d'imposta o per altri incentivi a favore delle aziende che si convertono alla plastica riciclabile o compostabile". "Per 35 anni ho scavato nelle discariche abusive", ha ricordato Costa, "una delle cose che si trovava più spesso era proprio la plastica. Bruciata, seppellita, una volta addirittura a 24 metri di profondità. La verità è che la plastica inquina: chi può dirsi oggi a favore? La plastica monouso non riciclabile e non compostabile non serve al pianeta". Costa propone di istituire un tavolo al quale far sedere il ministero dell'Economia, quello dello Sviluppo economico e quello dell'Ambiente, oltre ai rappresentanti dei produttori per discutere su come utilizzare i fondi della plastic tax. "Se usiamo il gettito per riconvertire il settore, non perderemo posti di lavoro e avremo più investimenti per modernizzare il comparto", ha osservato. "L'alternativa è intervenire dopo, quando il settore della plastica tradizionale sarà andato in difficoltà. Ma si tratterebbe di spesa non di investimenti, e salvare i posti sarebbe più difficile".