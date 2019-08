Ecco l’arma “Green” contro le zanzare killer: olio di timo e amido di mais

Un'arma 'green' contro la zanzara aedes aegypti, che può trasmettere la febbre Dengue, il virus zika, la febbre gialla e chikungunya, è stata messa a punto in Brasile. Il sistema è stato creato utilizzando materiali economici e biodegradabili e consente il rilascio controllato di un larvicida, a base di timolo (un fenolo con effetti antimicrobici presente nel timo) e di amido di mais, che può essere utilizzato in piccole quantità di acqua. L'invenzione porta la firma dei ricercatori dell'Università di Campinas nello stato di San Paolo che hanno pubblicato lo studio sulla rivista 'Industrial Crops and Products'.

"Siamo riusciti a ottenere una particella che si comporta esattamente come le uova deposte dalla zanzara aedes aegypti - spiega Silvia Prata, tra gli autori della ricerca - quando l'ambiente è asciutto rimane inerte e mantiene protetto l'agente 'attivo' grazie al film di amido di mais, non appena viene a contatto con l'acqua inizia a gonfiarsi e rilasciare il larvicida. Dopo tre giorni, quando le uova della zanzara si schiudono e inizia la fase larvale, la particella inizia a rilasciare nell'acqua quantità letali del principio attivo".

I ricercatori hanno iniziato a sviluppare un sistema per il rilascio controllato del larvicida in cortili, giardini, e in oggetti domesticiche possono contenere l'acqua, dai sottovasi ai vecchi pneumatici, ed essere terreni fertili per l'aedes aegypti. Secondo Prata, le autorità sanitarie pubbliche brasiliane "tendono a concentrarsi sul trattamento anti-zanzare dei serbatoi d'acqua e di altri grandi bacini idrici, ma studi epidemiologici hanno dimostrato che i piccoli contenitori rappresentano il 50% dei terreni di riproduzione delle zanzare".