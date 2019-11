“ECOlogica”, i Verdi a Milano. Dibattito sul contrasto all’emergenza clima

“ECOlogica è un’iniziativa organizzata da tutti i Verdi lombardi in cui i temi ambientali saranno affrontati in un dibattito pubblico che coinvolge esperti, politici, movimenti e comitati civici presenti sui territori. Vogliamo mettere al centro della discussione generale l’ambiente. E chiedere ai partiti e al Governo che cosa pensano di fare per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico in un’epoca in cui negazionismi e fake news ne mettono in discussione l’esistenza”. Così Aldo Guastafierro e Cristina Ganini, co-portavoci regionali dei Verdi della Lombardia.

“Con ECOlogica”, proseguono, “vogliamo ribadire che in Italia una forza politica ecologista esiste. Una forza che sta cercando di riformarsi, di rappresentare le istanze che arrivano dal basso e di avere nel proprio Dna i valori dell’ecologismo, della solidarietà e della dignità umana. Una forza ecologista europeista, un baluardo ai populismi e ai sovranismi che attraversano il Vecchio Continente”. “ECOlogica vuole essere”, concludono i due co-portavoci regionali, “il momento in cui si passa dalla discussione all’azione. Non possiamo più permettere che i temi ecologici vivacchino nell’indifferenza dei media e dei partiti se non c’è un’emergenza immediata. Dobbiamo riconnetterci a un mondo giovanile di straordinaria vitalità che tutti i giorni manifesta preoccupazione e pone domande serie e precise per il futuro. Che meritano risposte altrettanto serie e precise”.





Sulla stessa lunghezza d’onda Elena Grandi, co-portavoce nazionale della Federazione dei Verdie e vicepresidente del Municipio 1 del capoluogo lombardo: “Con la seconda edizione di ECOlogica, la prima si è svolta con grande successo agli inizi di ottobre, i Verdi lombardi e milanesi chiamano di nuovo a raccolta la società civile, gli ecologisti, i tecnici, gli esponenti delle forze politiche, le associazioni, i comitati e i cittadini tutti, per affrontare in maniera costruttiva e propositiva alcuni dei temi più strettamente legati all’emergenza climatica e ambientale: rifiuti e legalità, agricoltura e salute, buona politica, partecipazione. È questo, per noi, il Modello Milano”.

“Modello che vogliamo migliorare ed esportare”, conclude. “Siamo nel capoluogo della regione più ricca d’Italia, la più abitata, quella con il maggiore Pil di tutto il Paese. Ma siamo anche nella regione più inquinata d’Italia, e proprio per questo, per affrontare questa emergenza, la Lombardia dovrebbe diventare l’esempio di un nuovo modo di fare politica e di valorizzare il Bene Comune. Per Bene Comune s’intendono i beni materiali (territorio, spazi aperti, suolo, acque) e immateriali (salute, diritti, legalità, alimentazione). I Verdi e Europa Verde invitano tutti a partecipare a questa due giorni per costruire insieme un percorso virtuoso che ci permetta di affrontare le grandi sfide del futuro e scongiurare il default climatico”.

Organizzata dalla Federazione dei Verdi di Lombardia e da Europa Verde, ECOlogica si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in viale Pasubio 5 a Milano. Una due giorni molto intensa che partirà sabato con un incontro di approfondimento sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare a cui, nel pomeriggio, seguirà un dibattito con numerosi esponenti politici che spiegheranno come pensano di contrastare l’emergenza climatica. La domenica mattina sarà dedicata alla buona alimentazione e all’agricoltura sostenibile mentre nel pomeriggio entreranno in scena esperienze, battaglie e successi di chi difende i Beni comuni. Nel primo pomeriggio Sergio Harari, medico, direttore dell’Unità operativa di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano nonché collaboratore de Il corriere della sera per le questioni che riguardano la salute, presenterà poi Good morning diossina, il libro di Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dell’Esecutivo della Federazione dei Verdi, sull’ex Ilva di Taranto.