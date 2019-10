Efficienza energetica: Edison e Assolombarda, insieme per fare formazione

Edison, in collaborazione con il Gruppo Energia di Assolombarda, ha progettato con Fondazione Green i corsi ITS Energia Ambiente, Edilizia Sostenibile, per la formazione dei professionisti dell’energia di domani.

I corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) sono percorsi formativi post-diploma di alta specializzazione tecnica in settori prioritari per lo sviluppo economico del sistema Paese. Questi percorsi rappresentano un’opportunità per i neo diplomati che hanno la possibilità di prepararsi alle nuove professioni direttamente sul campo, in coerenza con le esigenze del mondo del lavoro.

Il corso ha una durata biennale (l’inizio è previsto a novembre del 2019) e prevede 2000 ore di formazione, di cui 1100 in aula e 900 di stage. Nel loro percorso gli studenti saranno seguiti da docenti e professionisti del mondo energetico, tra cui gli uomini di Edison, che terranno lezioni in classe e seguiranno gli studenti più meritevoli durante le ore di stage. Al termine dell’ITS gli studenti conseguono il diploma di Tecnico Superiore, equivalente a un titolo di studio di 5° livello EQF (European Qualifications Framework).

Corsi ITS Energia Ambiente, Edilizia Sostenibile: i requisiti per iscriversi

Gli aspiranti professionisti dell’energia devono possedere un diploma di scuola superiore (maturità o professionale). Per essere ammessi ai corsi è necessario superare una selezione, che consiste in una prova scritta e in un colloquio motivazionale. I corsi ITS permettono di accedere direttamente all’esame di stato per la libera professione di geometri e periti.

Corsi ITS Energia Ambiente, Edilizia Sostenibile: le figure professionali sviluppate in collaborazione con Edison

ITS Heating & Cooling Expert: Il Tecnico Superiore per impianti di refrigerazione e climatizzazione civile e industriale è in grado di eseguire e coordinare le attività di installazione, manutenzione e riparazione e di provvedere alle periodiche verifiche di sicurezza; sa inoltre predisporre e sviluppare interventi per l’uso efficiente dell’energia e la riduzione dei consumi energetici. La sua collocazione ottimale è all'interno di aziende che si occupano di progettazione, installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione e refrigerazione sia per l’industria, sia per il commercio.

ITS Digital Energy - Efficienza Energetica: il Tecnico Superiore per l’efficienza energetica è una figura in grado di realizzare l’analisi dei fabbisogni di energia per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, mediante l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative. Sa effettuare una diagnosi energetica con l'obiettivo di fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di uno o più edifici o di una attività o impianto industriale. La figura professionale è in grado di individuare e valutare opportunità di risparmio energetico, analizzandole in termini di costi-benefici. Sa effettuare il monitoraggio continuo dei consumi, anche da remoto, e un'analisi dei dati con la combinazione di sistemi software e hardware integrati. Trova la sua ottimale collocazione all'interno delle Esco, nelle aziende che si occupano di produzione, installazione, gestione di impianti energetici o come consulente esterno in grado di offrire soluzioni integrate per l'efficienza e la gestione energetica.