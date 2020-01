Efficienza energetica integrata targata Graded per il Policlinico di Catanzaro

Know how made in Naples per l’efficienza energetica delle strutture sanitarie della Calabria: l’ultimo numero del Bollettino d’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro accende i riflettori sul caso dell’impianto di trigenerazione in funzione presso il Policlinico dell’Università Magna Graecia e l’Azienda Ospedaliera Mater Domini.



Si tratta di un sistema tecnologico all'avanguardia finalizzato all’autoproduzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera e realizzato con la formula del project financing dalla società di progetto MGE Servizi Energetici che si occupa anche della gestione dell’impianto H24 garantendo i fabbisogni energetici previsti. Capofila della società è la Graded Spa, azienda napoletana guidata dal presidente dell'Unione Industriali Napoli, Vito Grassi (nella foto), e attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici ed energetici integrati, sia per il settore pubblico che quello privato.

Quello messo a punto per l'azienda ospedaliere calabrese è un impianto che unisce tecnologia ed ecosostenibilità: la cogenerazione rappresenta, infatti, un’importante fonte di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale che consente di ottenere contemporaneamente, da un unico combustibile, sia elettricità che calore utilizzando l’energia termica dei fumi di combustione che altrimenti andrebbero dispersi nell’ambiente.



Nel caso in questione, il vapore prodotto alimenta anche gruppi frigoriferi ad assorbimento per la produzione di acqua refrigerata a 7 gradi centigradi, ad uso climatizzazione, completando il processo trigenerativo.