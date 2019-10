Enel Green Power, inaugurata la nuova linea di pannelli HJT di 3SUN a Catania

Enel Green Power, inaugurata a Catania la nuova linea di produzione HJT di 3SUN, polo di eccellenza per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili. Ecco l’impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo: investimento complessivo di 80 milioni di euro

Inaugurata la nuova linea di produzione di 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power per la fabbricazione dei pannelli fotovoltaici bifacciali di tipo HJT, basati sulla tecnologia a eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l’amorfo e il cristallino. A dare il via alla produzione sono stati il Responsabile di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, il Responsabile di 3SUN, Antonello Irace, e il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

Si completa così il progetto di riconversione tecnologica della fabbrica 3SUN 2.0. Partito nel secondo trimestre del 2018 e suddiviso in tre fasi, con l’obiettivo di portare “La fabbrica del sole” di Enel Green Power a operare in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno e a produrre 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l’anno.

Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, ha così salutato l'inaugurazione della nuova linea di produzione: “3Sun è partita tanto tempo fa. Un progetto animato da speranza e ambizione. Con 3Sun pensiamo di tenere una finestra aperta sulla tecnologia. Il percorso è stato lungo, siamo passati attraverso tante fasi e abbiamo imparato molte cose. Oggi sia apre una stagione nuova e interessante".

Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power ha commentato: “L’avvio di questa nuova linea di produzione costituisce un traguardo significativo e fortemente voluto da Enel Green Power: abbiamo creduto e investito in questo progetto altamente innovativo facendo risaltare un’eccellenza industriale italiana nel panorama globale, soprattutto in un settore competitivo come quello dell’energia solare. Proseguiremo con il nostro impegno per la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia con l’obiettivo di migliorarne ulteriormente le prestazioni, la sostenibilità e la competitività, con la certezza di rappresentare un avamposto tecnologico mondiale del settore fotovoltaico”.

"Oggi comincia la produzione di questa fabbrica che per due anni è stata in fase di ristrutturazione. Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia, poi abbiamo costruito gli impianti per poter produrre quella tecnologia che adesso si trasforma in un prodotto che applicheremo nei nostri impianti", ha detto ad Affaritaliani.it Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power. "La logica è quella di avere grande innovazione a servizio della sostenibilità, e cioè una produzione rinnovabile, di energia pulita, fatta con il minor impatto possibile e considerando l’intera catena del valore. Quindi dalla produzione di una tecnologia, al suo utilizzo, fino allo smaltimento. Noi sappiamo di essere oggi una soluzione, un giorno però diventeremo parte del problema. L’utilizzo di territorio, materiali e risorse deve essere un utilizzo sostenibile. Un concetto che va affrontato fin da oggi, noi lo sappiamo e siamo in questo all’avanguardia".



VIDEO - Cammisecra, Enel Green Power: "Rinnovabili, settore in esplosione in tutto il mondo"

"Le rinnovabili oggi sono in esplosione a livello globale e stanno trasformando il modo in cui facciamo energia elettrica", ha continuato Cammisecra. "Si parla di Fuel switch quindi di sostituzione di combustibili. Nel futuro tutta l’espansione della capacità produttiva elettrica a livello mondiale sarà dominata da due tecnologie: il fotovoltaico e l’eolico. Gradualmente sta avvenendo una sostituzione di fonti fossili con fonti rinnovabili".

Fotovoltaico: a Catania l’impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo. Irace, 3SUN: "Siamo un polo di eccellenza catanese per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili"

Antonello Irace, Responsabile 3SUN ha commentato: "Siamo i primi nel mondo a produrre su scala industriale pannelli fotovoltaici basati sull’innovativa tecnologia bifacciale ad eterogiunzione “HJT”. Ci auguriamo di fare da volano a tutta l’industria del settore e, promuovendo l'innovazione della tecnologia fotovoltaica, vogliamo trasformare l'energia solare in una soluzione pragmatica di energia pulita ovunque splenda il sole".

"Noi siamo i primi al mondo a produrre questa tecnologia innovativa (HJT) su base industriale", ha detto ad Affaritaliani.it Antonello Irace, responsabile 3SUN. "Oggi manteniamo la promessa fatta l’anno scorso quando realizzammo la linea di assemblaggio e dicemmo che in 18 mesi avremmo portato a termine la linea celle e raddoppiato la capacità di questa tecnologia innovativa. Abbiamo mantenuto la promessa sia nei tempi che nei costi. Oggi siamo davanti a un esempio virtuoso di utilizzo di fondi pubblici ed europei. Abbiamo partecipato al programma Horizon 2020 e il nostro progetto è stato l’unico ad essere selezionato. Un progetto tutto made in Catania, pensato insieme dagli ingegneri di 3SUN e di Enel Green Power. Il nostro obiettivo è arrivare al 28% di efficienza nei prossimi 5 anni.



VIDEO - Irace, 3SUN: "HJT, primato di innovazione tecnologica"

Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci: "Dobbiamo puntare sul green, dobbiamo puntare sul biologico, dobbiamo puntare sull’energia pulita. Regione ed Enel sono già partner su alcuni progetti green"

Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha voluto essere presente all'inaugurazione per un saluto iniziale, nonostante gli impegni istituzionali: “È un investimento lungimirante, un investimento che fare onore alla nostra terra. Dobbiamo puntare sul green, dobbiamo puntare sul biologico, dobbiamo puntare sull’energia pulita e sono convinto che già dalla conversione di Gela il primo fatto è stato compiuto, lì non si fa più la raffinazione fossile, ma si è passati alla raffinazione green. La Regione ci ho messo 10 milioni di euro e continueremo investire in questo senso. Enel per noi è uno dei più importanti partner per questa strada del biologico”.

“Regione ed Enel sono già partner su alcuni progetti green – ha aggiunto Musumeci -. Abbiamo già firmato lo scorso anno un protocollo per il potenziamento dell’energia in Sicilia, con Enel e Terna. Adesso dobbiamo puntare alle isole minori. In questo senso nei prossimi giorni a Roma ci incontreremo con l’amministratore delegato perché ci sembra assurdo che nel 2019 l’energia delle isolette debba essere fornita da impianti assolutamente antiquati superati e che funzionano peraltro a diesel. Questo è il proposito del governo insieme ad Enel. Contiamo sulla loro esperienza, sulla loro capacità, sulla loro innovazione tecnologica”.



VIDEO - Musumeci: "Energia, con Enel impegno per sviluppo delle isole minori"

Enel Green Power: ecco i pannelli fotovoltaici del futuro. Guarda il video racconto della visita a 3SUN, polo di eccellenza catanese per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili

Guarda il video racconto della visita a 3SUN



I pannelli fotovoltaici con struttura bifacciale hanno un’efficienza di oltre il 20% e una potenza nominale pari a 400W. La “bifaccialità” permetterà di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore e ottenere una maggiore produzione di energia superiore al 30%. Inoltre, mentre i precedenti moduli garantivano un ciclo di vita fino a 25 anni, i nuovi pannelli possiedono una robustezza tale da consentire una durata superiore a 35 anni, con alte prestazioni anche in situazioni climatiche estreme.