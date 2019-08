Enel Green Power, nasce Campos del Sol. Il più grande impianto solare del Cile

Enel, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Chile, ha avviato la costruzione di Campos del Sol, un nuovo impianto solare fotovoltaico in Cile. Con circa 382 Mw di capacità installata - spiega in una nota la società - Campos del Sol è il più grande impianto solare attualmente in costruzione nel Paese. Il nuovo parco solare, che si trova 60 km a nord-est di Copiapó, nella regione di Atacama, richiederà un investimento complessivo di circa 320 milioni di dollari Usa.



Campos del Sol entrerà in esercizio la fine del 2020 e si stima che genererà circa 1.160 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 900 mila tonnellate di CO2. L’impianto sarà composto da circa un milione di pannelli fotovoltaici bifacciali, una tecnologia che massimizza la generazione di energia catturando la radiazione solare da entrambi i lati del pannello, generando in media il 12% in più di elettricità rispetto ai moduli convenzionali.

Questo parco solare - sottolinea Enel Green Power - si distingue anche per le sue innovative funzionalità digitali: il cantiere di Campos del Sol utilizzerà macchinari all'avanguardia guidati e controllati da un Gps, mentre un drone autonomo monitorerà da remoto le attività aumentando la produttività e l'efficienza del processo di costruzione dell'impianto.



Come parte del processo di sviluppo, Enel Green Power Chile ha avviato un dialogo permanente con cinque comunità locali “Colla”, che includono circa 100 persone, per identificare azioni di mitigazione di impatto e opportunità di generazione di valore per queste comunità. Come risultato di questo processo è in corso un piano condiviso con progetti a breve, medio e lungo termine in linea con le priorità delle comunità e gli obiettivi sostenibili dell'azienda, come le iniziative di turismo sostenibile sviluppate in collaborazione con l'ONG cilena Fundación Rondó.