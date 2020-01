Energia: Iren, Acea e Q8 puntano su digitale e competenze. Focus sostenibilità

La presentazione della ricerca “Traiettorie evolutive e competenze per le imprese Energy” condotta da Luiss Business School in partnership con ManpowerGroup è stata occasione per fare il punto sulle principali sfide del settore energetico. Guarda le interviste di Affaritaliani.it

Il dibattito, arricchito dagli interventi, tra gli altri, di Massimiliano Bianco, AD Iren, Stefano Donnarumma, AD Acea, Giuseppe Zappalà, AD Kuwait Petroleum Italia, Riccardo Barberis, AD Manpower Group, Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School, nasce dall’esigenza di un confronto concreto e puntuale a partire dalle profonde trasformazioni che hanno toccato negli ultimi anni il mondo delle Utilities.

Il mercato ha subito, infatti, significativi cambiamenti, come la liberalizzazione del mercato elettrico e la prossima fine del mercato tutelato, il calo della domanda, l’affermarsi delle energie rinnovabili, l’attenzione al risparmio energetico, l’accelerazione verso modelli più sostenibili per venire incontro a consumatori e opinione pubblica sempre più attenti alle tematiche dell’energia e dell’ambiente.

I risultati della prima indagine condotta da Luiss Business School per ManpowerGroup sull’evoluzione delle competenze nelle imprese Energy in Italia

ManpowerGroup e Luiss Business School hanno presentato oggi a Roma presso Villa Blanc i risultati della Ricerca “Traiettorie evolutive e competenze per le imprese Energy”, in cui emergono le nuove competenze e skill richieste nel settore dell’Energia, come effetto delle nuove traiettorie evolutive.

Il Rapporto è il risultato di un Progetto di ricerca a cui hanno contribuito CEO e HR Director di 11 fra le maggiori aziende che operano nel comparto dell’Energia in Italia. Partendo dai principali trend del settore, sono stati analizzati i cambiamenti soprattutto in termini di strategie e di business model e l’impatto sull’organizzazione e sulle persone, in termini di processi, ruoli, cultura, mindsets, skills e professioni.

Dall’Analisi emerge che le competenze digitali sono diventate fondamentali per le aziende che operano nel settore dell’Energia, insieme alla necessità di sviluppare la cosiddetta “transdisciplinarità”, che si integra con il concetto di flessibilità, divenuto chiave per le organizzazioni, le quali lavorano alla costruzione di team agili e di contesti dinamici in cui le singole funzioni non siano isolate.

Secondo la definizione dell’Unesco, la transdisciplinarità è quello spazio intellettuale dove le connessioni tra diversi argomenti isolati possono essere esplorate e svelate.