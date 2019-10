Eni, Descalzi guarda in avanti: “I rifiuti sono il petrolio del futuro”

I rifiuti sono "il petrolio del futuro" perché "l'incremento demografico e il miglioramento degli standard di vita porteranno all'aumento esponenziale dei rifiuti" e "sarà indispensabile, di conseguenza, smaltirli in modo pulito e utile": lo ha affermato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, in un'intervista al Sole 24 Ore. Descalzi ha ricordato il progetto del gruppo "per la trasformazione dei rifiuti organici urbani in energia": "I vantaggi sono il riutilizzo totale dei rifiuti, la produzione di energia che significa meno importazioni di petrolio e gas, l'aumento dell'occupazione e la riduzione della componente carbonica". "Trattare in questo modo 150 tonnellate di rifiuti", ha sottolineato, "significa trasformare in energia i rifiuti di un milione e mezzo di persone". "Nei prossimi anni saremo in grado di arrivare a 600 mila tonnellate, anche grazie all'accordo quadro fatto con la Cassa depositi e prestiti che, come noi, ha molte aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti", ha aggiunto Descalzi.