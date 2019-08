Estate, sette soluzioni green per sopravvivere al caldo in casa

Combattere il caldo in casa d'estate senza utilizzare l'aria condizionata? Sì, si può. Come spiega 9Colonne per chi possiede un impianto di climatizzazione ci sono soluzioni per accenderlo il meno possibile, risparmiando sui costi di alimentazione e i malesseri dovuti all'eccessivo fresco prodotto da un utilizzo esagerato e ad uno sbalzo termico notevole tra interno ed esterno. Per chi invece non è provvisto di aria condizionata 9Colonne precisa che è possibile vivere in serenità tra le mura domestiche anche quando le temperature si fanno più torride. Ma come fare? Gli esperti di Habitissimo propongono alcune soluzioni.

1) Limitare le fonti di calore. In generale le apparecchiature elettriche e gli elettrodomestici se accesi producono calore che fa salire la temperatura all'interno della casa. Parliamo di forni, il cui uso nelle giornate più calde dovrebbe essere scontato, il phon, schermi di grandi dimensioni, asciugatrici e sorgenti luminose.

2) Chiudere le finestre nelle ore più calde. Limitare l'ingresso dell'aria calda in casa è una delle più semplici ma efficaci tattiche anti caldo. Non solo finestre sigillate, ma anche tapparelle abbassate e persiane chiuse, soprattutto per le facciate della casa più esposte al sole. Insieme all'aria calda entrerebbe anche l'umidità che rende le temperature alte più difficili da sopportare. Areare inoltre solo quando le temperature esterne sono basse come di primo mattino. Inoltre, dall'interno si può intervenire anche con i tendaggi, meglio se bianchi e pesanti per schermare meglio i raggi solari.

3) Il caldo si combatte anche in cucina. In estate sarebbe opportuno cambiare anche l'alimentazione. Consumare tanta frutta e verdura di stagione, per quanto possa sembrare banale, è un modo per rendere il caldo più sopportabile. Si tratta di cibi ricchi d'acqua che aiutano ad idratarsi correttamente e ad apportare tanti sali minerali nella dieta. Meglio quindi preparare più piatti freschi e limitare al minimo indispensabile l'uso della cottura per produrre meno calore in cucina.

4) Tende e ombrelloni: i migliori alleati. Tende da sole, ombrelloni e pergolati possono riparare casa dall'eccessiva esposizione al sole, permettono di mantenere la perfetta temperatura in ogni stanza della casa.

5) Il potere delle piante. Le piante possono offrire una sorta di schermatura. La vegetazione, infatti, ha naturalmente la capacità di assorbire il calore ed evitare che raggiunga la tua casa. Le piante più adatte sono quelle rampicanti o gli arbusti ricchi di foglie, più sono rigogliose più faranno ombra.

6) L'importanza di correggere le nostre abitudini. D'estate si è propensi a rinfrescarsi aumentando la frequenza di bagni e docce. Ma non ci si ferma a pensare che il vapore e la condensa prodotta contribuiscono all'aumento della temperatura percepita in casa, il sollievo sarà quindi solo temporaneo. Meglio concedersi questo piacere solo nelle ore più fresche, alla sera o alla mattina. Allo stesso modo se si ha l'abitudine di stendere il bucato in casa meglio non farlo nelle ore più calde, produrrebbe troppa umidità nell'aria.

7) L'isolamento della casa è fondamentale. Questi accorgimenti potrebbero rivelarsi poco efficaci se la propria casa ha un isolamento insufficiente. Il percepire troppo caldo in estate e troppo freddo in inverno sono i sintomi più lampanti di questo problema. A seconda dei casi occorre trovare la soluzione più giusta che potrebbe essere la realizzazione di una coibentazione mediante un cappotto esterno oppure la coibentazione del tetto.