Falconeri punta sull'economia circolare. Ecco la coperta in cashmere riciclato

La coperta di Falconeri nata progetto Falconeri Re Generation Cashmere è ora in vendita; è stata ricavata dalla raccolta di cashmere second hand avvenuta negli store Falconeri da settembre a ottobre. I capi raccolti sono stati utilizzati per la realizzazione di una preziosa Coperta in cashmere prevalentemente riciclato (oltre 70% cashmere riciclato, 25% cashmere nuovo) grazie al supporto della manifattura Millefili SpA, nota realtà a respiro europeo specializzata nella produzione di filati cardati di qualità, realizzati esclusivamente in Italia nel massimo rispetto dei più elevati standard qualitativi, etici e di sostenibilità grazie ad un’intera filiera certificata dai più severi enti internazionali. La coperta, realizzata nei colori tortora e beige, in un numero limitato di pezzi, è disponibile nei negozi a partire da novembre e sul sito. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo del brand in un’ottica di economia circolare: Falconeri infatti limita da tempo gli sprechi attraverso il riutilizzo degli scarti di tessitura e sfridi di taglio in cashmere, in un’ottica di rivalutazione del cashmere usato.