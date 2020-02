Federlegno e Giorgio Vacchiano presentano il libro: La resilienza del bosco

Sebastiano Cerullo, Direttore Generale di FederlegnoArredo ha dichiarato oggi durante la presentazione del libro di Giorgio Vacchiano: “Il progetto FotoSintesi è una sfida che viene lanciata nel libro di Vacchiano con l'obiettivo di mostrare la resilienza degli alberi e la capacità di rinascere".

“FotoSintesi, la resilienza degli alberi in uno scatto”. È il titolo scelto per l’iniziativa che FederlegnoArredo ha lanciato dalla sua pagina Facebook con un video di Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano, indicato nel 2018 dalla rivista Nature come uno degli 11 scienziati emergenti nel mondo e autore di “La resilienza del bosco. Storie di foreste che cambiano il pianeta”, uscito per Mondadori nel novembre 2019.

“La resilienza degli alberi - spiega Vacchiano nel video - è quella particolare capacità che hanno alberi e foreste di resistere a eventi avversi che le colpiscono e di adattarsi alle nuove opportunità che si manifestano. Capacità di cui oggi abbiamo un gran bisogno per rispondere efficacemente alle sfide poste dalla crisi climatica”.

Ed è proprio a un anno di distanza dalla tragedia di Vaia e mentre l’Amazzonia e l’Australia vanno a fuoco, che FederlegnoArredo lancia quest’idea per riflettere sull’importanza e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale: dal bosco al parco in città, dall’albero alla foresta.

Le foto dei vincitori del contest FotoSintesi, che hanno saputo sintetizzare l'idea di resilienza, sono state priettate oggi giovedì 6 febbraio alle ore 17 presso la sede milanese di FederlegnoArredo, in occasione della presentazione del libro "La Resilienza del bosco", di Giorgio Vacchiano.

FederlegnoArredo, La Resilienza del bosco: interviene Sebastiano Cerullo, Direttore Generale di FederlegnoArredo

Sebastiano Cerullo, Direttore Generale di FederlegnoArredo ha commentato oggi durante la conferenza ad Affaritaliani.it: “Federlegno dà attenzione all’ambiente ogni giorno, prima di tutto occupandosi in modo sostenibile di foreste e trattando legno di origine legale. Anche nell’area arredo stiamo lavorando a progetti importanti di sostenibilità a 360°, in quanto il brand senza sostenibilità è molto debole. Il progetto FotoSintesi è una sfida che viene lanciata nel libro di Vacchiano in cui vediamo come l’albero nonostante diversi disturbi può rinascere, la foresta può rinascere. Abbiamo lanciato un contest sui social in cui abbiamo chiesto di mandare delle foto che meglio rappresentassero questo evento”.

FederlegnoArredo, La Resilienza del bosco: interviene Andrea Negri, Presidente di AFI

Andrea Negri, Presidente di AFI è intervenuto oggi durante la conferenza sottolineando l'importanza degli eventi come quello promosso da FederlegnoArredo perchè, dichiara: “Eventi come questo, sono fondamentali a perseguire l’obiettivo dell’Associazione Forestale Italiana (AFI), in quanto contribuiscono a diffondere la cultura e la conoscenza in ambito forestale ed ambientale. In questo momento così delicato per il nostro pianeta la cultura forestale ed ambientale ha ed avrà sempre più una valenza essenziale e strategica per il nostro Paese, per le generazioni future e per la filiera foresta-legno. I temi importanti affrontati da Giorgio Vacchiano come la resilienza o la capacità di adattamento dei sistemi forestali e dell’ambiente alle perturbazioni esterne, servono a riflettere, a comprendere meglio e ad affrontare le sfide attuali, come il Green Deal o la riforestazione in risposta ai cambiamenti climatici. La conoscenza delle connessioni all’interno degli ecosistemi e la loro risposta alle perturbazioni, come raccontato da Vacchiano, sono un ottimo punto di vista su basi scientifiche per aiutare la società a riflettere e a rapportarsi nel modo migliore con l’ecosistema che ci circonda e di cui siamo parte”.

FederlegnoArredo, La Resilienza del bosco: interviene il Ricercatore Giorgio Vacchiano

Giorgio Vacchiano, Ricercatore e docente in gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano ha raccontato del suo libro e del suo legame con il progetto FotoSintesi ad Affaritaliani.it: “La resilienza è quella capacità che hanno gli esseri viventi di resistere ad eventi sfavorevoli, una capacità di cui noi oggi abbiamo molto bisogno e dovremmo imparare dalla natura ad utilizzarla. L’obiettivo del progetto FotoSintesi era quella di rappresentare in immagini la resilienza del bosco, cioè gli adattamenti, la capacità di sopravvivenza e di riproduzione degli alberi davanti ad eventi estremi”.

Il Ricercato ha inoltre commentato ad Affaritaliani.it quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del mondo della ricerca al giorno d'oggi: “La ricerca dovrebbe aiutare tutti ad avere uno sguardo ampio. Il crisi climatica riguarda tutti i settori e tutti gli ecosistemi, non è possibile focalizzarsi solo su uno perché rischiano di scappare l’impatto di un evento su altri ecosistemi. Tutto in natura è connesso. Questo può essere il grande messaggio della ricerca oggi”.