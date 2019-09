Fridays for Future, Conte: "Primo sciopero per mio figlio 12enne". VIDEO

Clima: e Conte racconta 'il primo sciopero di mio figlio'

"Ieri c'e' stata una straordinaria partecipazione dei nostri giovani" allo sciopero globale contro i cambiamenti climatici, e Giuseppe Conte condivide con la platea di Coldiretti uno scorcio di vita familiare: "Mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita", racconta infatti il presidente del Consiglio che aggiunge un "gliel'ho concesso". I giovani che hanno riempito le piazze - riprende - sono sensibili al problema dei cambiamenti del clima e questo ci deve far ben sperare. Vengo dall'Assemblea generale dell'Onu, c'e' un'attenzione nuova che mi fa ben sperare su questo tema". "Un importante allarme - spiega ancora Conte - e' arrivato dall'Agenzia ambientale europea su ondate estreme di caldo, siccita', alluvioni, che rischiano di impoverire i terreni, di alterare i cicli biologici, di compromettere le attivita' agricole. E' un problema serio. Dobbiamo lavorare con strategia, con visione. Se oggi non adottiamo contromisure - conclude - tutto il nostro mondo cambiera' e il vostro settore ne soffrira' per primo".

Coldiretti: bagno di folla per Conte, premier 'firma' formaggio

Tanti selfie e strette di mano per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista in tarda mattinata al Villaggio di Coldiretti, nel centro di Bologna, dove e' andato in scena il 'Parmigiano Day' con centinaia di produttori, casari e consumatori scesi in piazza per sostenere il Re dei Formaggi. Al termine del suo intervento, il premier, ha visitato i vari stand della rassegna fermandosi per alcuni minuti anche nello spazio dove i casari erano impegnati a preparare le forme secondo gli antichi rituali con il latte ottenuto da una vera e propria stalla di vacche rosse, la storica razza da cui e' nato il Parmigiano Reggiano. Conte non si e' sottratto all'invito, da parte degli organizzatori, di firmare una forma che poi, e' stato assicurato, gli verra' recapitata tra due anni una volta stagionata.