Fridays for future, manifestazioni in 150 città italiane. Ecco la mappa

In più di 150 città d'Italia oggi studenti e studentesse si riverseranno in piazza per il terzo sciopero globale per il clima di Fridays for Future Italia con l'adesione di Unione degli Studenti, Link - Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. ''L'Assemblea delle Nazioni Unite é stata un fallimento - sottolinea Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza - i potenti del pianeta non hanno intenzione di cambiare rotta per salvare il nostro futuro. Noi giovani continueremo a ribellarci contro questa classe politica, seguendo l'esempio di Greta e chiedendo che la giustizia climatica sia finanziata da chi si è arricchito con il modello economico insostenibile. Le multinazionali e i ricchi del pianeta devono contribuire alla riconversione ecologica più di tutti. Eppure il governo italiano si limita alla retorica, mentre secondo le bozze di decreto Clima intende dare sussidi ambientali dannosi fino al 2040, una scelta inaccettabile''.

''Serve un cambio di rotta immediato che finanzi istruzione e ricerca per un altro modello di sviluppo sostenibile, per questo in più di 150 piazze del Paese siamo in corteo con Fridays for Future Italia per il terzo global strike al grido Change the School to Change the System'', esordisce Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti. Per Camilla Guarino di Link Coordinamento Universitario "la conoscenza è fondamentale per cambiare il nostro modello economico e sociale insostenibile. Le università, attraverso la ricerca e il sapere scientifico, devono avere un ruolo centrale nell'indicare alla politica quali strade percorrere".

FRIDAYS FOR FUTURE, LA MAPPA DELLE CITTA' ITALIANE

Roma. Appuntamento alle 10 in piazza della Repubblica; da lì partirà il corteo, che si concluderà verso le 13.30 in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia).

Milano La giornata prevede la manifestazione studentesca inziale che prende il via da largo Cairoli alle 9.30 e il corteo studentesco effettua un percorso per il centro di Milano, con arrivo in piazza Duomo alle 12.30 circa. Dopo il corteo studentesco è la volta della vera e propria manifestazione cittadina per il clima: il ritrovo, alle 18.00, è sempre in largo Cairoli. Il percorso in questo caso si svolge in direzione opposta rispetto al corteo della mattina.



Torino Il corteo di Fridays For Future Torino si snoda da Piazza Statuto, alle 9.30 per concludersi in Piazza Vittorio. Anche qui, la Climateactionweek è stata intensa con numerosi flash mob organizzati durante la settimana dai ragazzi.



Venezia Si parte alle 8.30 da piazzale della Stazione dei treni Santa Lucia. In Veneto, oltre a Venezia, il corteo sfila anche a Verona, Treviso, Vicenza e Padova.



Bologna Il corteo parte alle 9.30 da Piazza San Francesco, i manifestanti sfilano su via Marconi, i viali di circonvallazione, Porta San Donato, via Belle Arti, via Moline, per arrivare in Piazza Verdi.



Parma Il ritrovo è fissato a barriera Bixio alle 9:30 con i giovani di Fridays For Future Parma che raggiungeranno in corteo piazza Garibaldi. All'iniziativa aderiranno le associazioni ambientaliste locali e le sigle sindacali Cisl e Cgil.



Genova Il corteo prende il via alle 9 circa da piazza del Principe, sosta di fronte a via Balbi 5, dove c'è il Palazzo dell'Università perché il Rettore Paolo Comanducci, che ha concesso il patrocinio dell’Università di Genova all’iniziativa, firma pubblicamente la dichiarazione di emergenza climatica.



Firenze Il corteo si snoda nel cuore del centro storico, quasi 3 chilometri da piazza Santa Maria Novella a piazza Santissima Annunziata, che toccheranno i principali simboli della città da Palazzo Vecchio al Duomo.Il corteo porterà in strada studenti delle scuole (elementari, medie, superiori), quelli universitari (molti i collettivi studenteschi dell’ateneo fiorentino che hanno aderito), genitori, semplici cittadini ma anche il mondo dell’istruzione, grazie all’adesione della Flc Cgil Toscana che ha proclamato per venerdì una mobilitazione del personale della scuola e della ricerca.



Perugia Nell'università del capoluogo umbro, per consentire la massima partecipazione degli studenti al terzo sciopero per l'ambiente, il Senato Accademico, nella seduta del 24 settembre, ha deliberato la sospensione delle lezioni per l'intera giornata. L'appuntamento per il corteo è alle 9.00 in piazza Partigiani.



Ancona Nel capoluogo marchigiano niente corteo: alle 11.30 ci sarà un sit-in in piazza Cavour.



Napoli Il gruppo della città ha chiamato a raccolta per le 9 in Piazza Garibaldi, da dove il corteo si snoda su Corso Umberto, Via Monteoliveto e Piazza Dante e chiede "cartelloni, vestiti colorati e strumenti musicali".



Bari La manifestazione parte alle 9 dal teatro Petruzzelli per arrivare al parco Due Giugno, passando da ex Fibronit, ponti di Sant'Antonio e San Pio. L'hashtag è #stacittàavacangià (questa città deve cambiare). Alle 14 i ragazzi consegnano al Sindaco Antonio Decaro le richieste attuative della dichiarazione di #emergenzaclimatica. Per parte sua il Comune di Bari ha accolto la richiesta dle movimento e i mezzi pubblici Amtab sono gratis per facilitare l'arrivo al Petruzzelli alle 9 e per promuovere il mezzo pubblico come alternativa all'automobile.



Reggio Calabria Il corteo parte alle 9.30 da Piazza De Nava e termina in Piazza Italia. Molte le adesioni dei sindacati.



Cagliari Si parte da Piazza Gramsci. Il movimento sardo denuncia: "Anche da noi in Sardegna la “decarbonizzazione” diventa una presa in giro. Il governo regionale vuole farci credere che decarbonizzazione voglia dire “dismissione delle centrali a carbone”, così da poter giustificare la realizzazione della faraonica opera del metanodotto".



Palermo L'appuntamento è in Piazza Pretoria, ma ci sono ancora dubbi sulle giustificazioni delle assenze.