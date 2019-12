Green

Venerdì, 6 dicembre 2019 - 15:59:00 Gruppo Calzedonia lancia 'Call for Ideas', contest per studenti di ingegneria Tre atenei italiani parteciperanno alla challenge: ideare progetti atti all’ottimizzazione degli sfridi di tessuto in termini di riutilizzo e riciclo

Guarda la gallery 3 atenei italiani, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Firenze e l’Università di Padova, con i loro studenti magistrali di Ingegneria Gestionale, parteciperanno alla challenge: ideare progetti atti all’ottimizzazione degli sfridi di tessuto in termini di riutilizzo, riciclo e smaltimento, con un approccio “closed loop supply chain” e nella direzione della sostenibilità. I progetti verranno valutati da una giuria interna al Gruppo Calzedonia, composta dal top management in ambito produttivo. Gli studenti che elaboreranno la miglior proposta a livello nazionale, avranno l’opportunità di visitare uno degli stabilimenti tecnologicamente più all’avanguardia del Gruppo, con la guida dei maggiori referenti dell’azienda. Inoltre, tutti gli studenti finalisti avranno l’opportunità di visitare l’headquarter a Verona, presentare il loro progetto alla giuria e confrontarsi in un colloquio con i recruiter del dipartimento Risorse Umane per potenziali opportunità lavorative nel mondo Calzedonia tra cui il “Production International Career Program” che prevede un percorso formativo di job rotation tra Italia e stabilimenti produttivi esteri. Diffusamente noto per la sua ampia catena retail, per i prodotti fashion e le testimonial di fama mondiale, il Gruppo Calzedonia è innanzitutto una realtà integrata verticalmente che cura tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla vendita, producendo fino all’85% dei prodotti. Possiede impianti produttivi moderni e all’avanguardia in ambito tessile, tra Italia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Sri Lanka, Bosnia ed Etiopia. La sostenibilità della produzione, il focus sui giovani e le nuove generazioni ed una proficua interconnessione azienda-mondo universitario, sono da sempre ambiti fondamentali della strategia del Gruppo Calzedonia e questo progetto ne rappresenta una sintesi ideale ed innovativa, per tutti gli attori coinvolti: azienda, università e studenti