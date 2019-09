I giovani: “Istruzione, no estinzione”. Il M5s sta con la generazione 'green'

“Non chiamiamolo cambiamento climatico. Gli stravolgimenti ambientali che hanno trasformato il volto del nostro pianeta sono il prodotto dello sfruttamento e degli abusi che abbiamo perpetrato in nome del progresso”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Casa parla della questione climatica in un post su Facebook. “Ma c'è davvero progresso nell'inquinare le acque, nel mettere a rischio la flora e la fauna di ogni singolo habitat naturale, nel versare colate di cemento in qualsiasi metro di superficie libera?” – e continua – “Inizia oggi il Climate Change Summit dell'Onu, a cui parteciperanno i rappresentanti dei maggiori paesi. Saranno presenti anche il Premier Giuseppe Conte e i Ministri Sergio Costa e Luigi Di Maio. Un'occasione per confrontarsi sulle strategie da adottare e sulle misure da intraprendere per contrastare l'innalzamento delle temperature e ridurre drasticamente i consumi”.

Poi la deputata Casa cita Greta Thunberg “In concomitanza del Summit, gli studenti di tutto il mondo scenderanno in piazza per la Friday for Future week. Il movimento ispirato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg ha raccolto l'adesione di milioni di suoi coetanei. Sono loro, probabilmente, i più attenti a difendere la speranza di un mondo più pulito. La settimana culminerà con la manifestazione del 27 settembre, a cui il Ministro dell'Istruzione Fioramonti ha espresso pieno sostegno” - e conclude - “Sulla facciata del dicastero è affisso un banner con lo slogan ‘Istruzione, no estinzione’. Ma per ottenere effetti concreti dobbiamo accelerare sulla riduzione dei combustibili fossili, investire sulla Green economy e rilanciare pratiche di consumo sostenibile. Se vogliamo cambiare il mondo, cambiamo prima noi stessi”.