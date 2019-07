Ikea, ecco la campagna sostenibile. Al fianco di chi propone idee verdi

IKEA conferma la sua anima green, elemento centrale di tutte le proposte e dei futuri progetti del colosso svedese, con una campagna firmata dal Gruppo DDB Italia per un mondo più sostenibile. Come scrive Spot and Web «Minds Of Change. Sosteniamo l’idea di cambiare» vuole mettere in evidenza l’impegno del colosso svedese nel sostenere le menti italiane che, grazie a progetti ed idee sostenibili, si pongono l’obiettivo di migliorare la salute del nostro pianeta.

L’idea è stata inoltre sviluppata sui canali social dall’agenzia We Are Social con un progetto di che ha coinvolto le case di alcuni influencer, sapientemente trasformate da una squadra di Interior Designer IKEA, e che ha dimostrato che unire sostenibilità, organizzazione e design sia realmente possibile.

Con questa azione IKEA vuole ribadire il suo impegno nella salvaguardia del pianeta attraverso azioni concrete. Il colosso svedese a partire dal 2020 venderà infatti solo prodotti in plastica ricavata da materiali rinnovabili o riciclabili. Si tratta di un primo step verso un obiettivo ancora più ambizioso: ridurre l’impatto complessivo medio di ogni prodotto del 70% entro il 2030, per permettere a più di un miliardo di persone di vivere una vita quotidiana migliore rispettando i limiti del pianeta.