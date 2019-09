Il ministro Patuanelli ad Affaritaliani.it: "Serve una rivoluzione verde"

"Nel programma di governo che io ho aiutato a comporre ai tavoli con il Partito Democratico e con LeU è stata utilizzata molto spesso la parola ambiente. Io credo che questo ministero, quello dello Sviluppo Economico, debba essere il centro delle politiche di sviluppo economico sostenibile". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il nuovo ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. "Noi abbiamo bisogno di un futuro sostenibile per le prossime generazioni e il ministero dello Sviluppo Economico deve guidare questo processo. Per cui l'ambiente deve diventare economia".

Insomma, serve una rivoluzione green? "Sicuramente è questo, ma - spiega l'esponente del Movimento 5 Stelle - io preferisco usare parole italiane e quindi parlo di rivoluzione verde, proprio nel momento in cui noi ci dobbiamo rendere conto che l'ambiente non è più un sistema da proteggere, quindi non dobbiamo più parlare esclusivamente di protezione ambientale, ma dobbiamo parlare di economia ambientale: l'ambiente deve essere il motore economico", conclude Patuanelli.