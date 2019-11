Il pranzo è servito: nelle sedi Intesa Sanpaolo oltre 2mila bisognosi

Intesa Sanpaolo incontra in prima persona una parte dei beneficiari dei suoi tanti progetti filantropici che vedono ogni anno 3,5 milioni di interventi per garantire pasti, indumenti, medicinali e posti letto ai bisognosi. Il progetto si svolge in dieci città: Torino, Milano, Padova, Vicenza, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce.

Un progetto nazionale di condivisione e cultura in dieci tappe. Nel mese di dicembre Intesa Sanpaolo offrirà un pranzo solidale con musica e arte a 2.000 persone e famiglie in situazione di fragilità, aprendo numerose sue sedi in Italia. I dipendenti del Gruppo, incluse le funzioni di vertice, parteciperanno come volontari e contribuiranno con donazioni in buoni pasti e giorni di ferie i cui corrispettivi andranno a sostenere mense ed empori solidali Caritas.

Le sedi che accoglieranno gli ospiti sono alcune delle mense regolarmente utilizzate dai dipendenti Intesa Sanpaolo, come la mensa del grattacielo di Torino e quella di via Lorenteggio a Milano. A queste si aggiungono due dei tre musei del Gruppo – le Gallerie d’Italia di Napoli e Vicenza –, dove i partecipanti potranno seguire una visita guidata alle collezioni permanenti di Intesa Sanpaolo.

Il progetto ‘NOI INSIEME: Natale 2019’ è realizzato dalla Banca in collaborazione con la Caritas Italiana, le Caritas Diocesane e le associazioni assistenziali collegate e vede il coinvolgimento degli studenti degli Istituti alberghieri salesiani.