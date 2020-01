L’eco-futuro in mostra a Las Vegas: climatizzatori ad acqua e orti hi-tech

A Las Vegas, una delle città meno ecosostenibili del pianeta, l’attenzione all’ambiente è uno dei temi importanti del Ces (Consumer Electronics Show), la fiera dell’elettronica che negli anni è diventata una vera vetrina del futuro. Come scrive il Corriere della Sera, anche il futuro di oggetti discutibili come collari che fanno parlare i cani, gatti robot che fanno le fusa. Ma accanto a queste idee singolari c’è un intero filone “green”. C’è chi vuol rivoluzionare un settore, come Oxicool: ha un condizionatore d’aria che utilizza soltanto acqua (interamente riciclata) senza gas refrigeranti di alcun tipo, promettendo di abbattere emissioni e consumi del 90%. Il rovescio della medaglia? L’elemento esterno è un cubo di metallo di quasi 2 metri per 2, se avete un balconcino non è l’ideale.

Non manca la rappresentanza e la fantasia italiana, “L’efficienza energetica è la chiave” dice Igor Spinella, ingegnere modenese a Las Vegas con la sua Eggtronic. “Noi portiamo al Ces il nostro alimentatore Sirius, il più piccolo del mercato. È compatto perché ha un’efficienza del 93% e il prototipo 2.0 arriva al 95%, la più alta oggi possibile nel mondo consumer”. Ma la tecnologia brevettata che sta dietro può essere applicata ad altri ambiti: “Presto la sfrutteremo — dice Spinella — su oggetti domestici che superano i 300 watt di consumo: il risparmio sarà nell’ordine di decine di watt ognuno. E se sfruttata nei datacenter, con migliaia di server, l’impatto in termini di energia e di CO2 sarebbe gigantesco. Del tipo di poter spegnere qualche centrale nucleare”.

Sempre come scrive il Corriere della Sera, è Lg Harvester, l’elettrodomestico più originale visto al Ces: sembra una colonna frigo per la cucina, da incasso, ma è invece un orto hi-tech per avere verdure fresche a portata di fornelli. Pensa a tutto lui, anche a controllare irrigazione e luce, tramite led. Poi le auto: Bmw ha reso la sua elettrica i3 una sorta di micro «boutique hotel», un vero salottino del lusso su 4 ruote, con la versione Urban Suite, in cui sono fondamentali i temi della guida assistita e della connettività 5G.