La "Prima" della Scala sarà green: luci a basso impatto e spumante sostenibile

Prima della Scala, fra luci sostenibili ed energia pulita

Nella “prima” della Scala del prossimo 7 dicembre, andrà in scena “Tosca” diretta da Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore e Anna Netrebko a vestire gli abiti della protagonista. Ma la novità assoluta è che sarà una “prima green”, la più sostenibile che sino ad oggi si sia presentata. Come scrive il Corriere della Sera, la serata inaugurale sarà illuminata con energia prodotta da fonti rinnovabili: l’intero fabbisogno energetico è infatti soddisfatto da energia proveniente da fonti pulite. Edison dal 2017 ha supportato anche il Museo Teatrale nel percorso di efficientamento energetico che oggi prosegue con la nuova illuminazione dei laboratori del teatro.

Prima della Scala green, biglietti

Attraverso l’invio per posta elettronica del biglietto digitale ci si può presentare all’ingresso con il proprio smartphone o tablet. Quindi si potrà andare alla “prima” mostrando il telefonino. Nella prossima stagione 2019/2020, a partire dal 7 dicembre, lo storico partner Ferrarelle “supporterà il teatro nel processo di sostenibilità ambientale con l’avvio di un piano di consumo responsabile, smaltimento e riciclo delle bottiglie di plastica pet”: quindi 100% riciclabile, oltre che per la realizzazione di contenitori per la raccolta differenziata in spazi del teatro e dei laboratori.

Prima della Scala green, cena sostenibile

Anche gli spumanti Bellavista Terra Moretti della ”prima” e della cena del Doposcala sono green. Da quest’anno l’imprenditore Vittorio Moretti ha re-introdotto i cavalli da tiro per arare la terra intorno alla splendida tenuta dell’Albereta in Franciacorta, dove nasce il Bellavista. Bagnerà un riso Gallo gran riserva Carnaroli, prodotto in “tiratura limitata seguendo severe regole che ne garantiscono la perfezione”, assicurano dall’azienda.