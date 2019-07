Lego, si passa alla bio-plastica di canapa. Svolta verde per i 'mattoncini'

I noti mattoncini Lego con cui parecchi bambini di oggi e di ieri giocano e hanno giocato, potrebbero essere molto presto realizzati in bio-plastica ecologica. Il colosso danese dei giocattoli ha in mente di passare dall’uso dell’ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) che è un derivato del petrolio, alla bio-plastica di canapa. Una svolta sensazionale che permetterebbe di accantonare finalmente il petrolio, almeno nella costruzione di questi giocattoli, e perché no: dare il buono esempio ad altri produttori. Ogni anno Lego produce circa 60 miliardi di mattoncini.

Il Project Manager di Lego, Allan Rasmussen, ha reso noto che il nuovo materiale utilizzato dovrà avere tanta “vita” quanto ne ha il materiale attuale per continuare a tramandare i mattoncini di generazione in generazione. Il passaggio dalla plastica alla bio-plastica costerà parecchi milioni ma l’azienda fa sapere di volere focalizzarsi su nuovi materiali ecologici e sostenibili.