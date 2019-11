Leonardo Di Caprio lavorerà con Greta Thunberg: “Una leader dei nostri tempi"

Sono entrambi attivisti per il clima e adesso hanno deciso di lavorare insieme per fronteggiare il surriscaldamento del pianeta: Leonardo Di Caprio ha incontrato Greta Thunberg e, definendo la sedicenne "una leader del nostro tempo", ha annunciato che i due si sono "impegnati" a sostenersi l'uno con l'altra. In un messaggio su Instagram l'attore premio Oscar - spesso criticato per l'uso disinvolto dei jet privati a dispetto del suo attivismo ambientale - si è detto onorato di averla incontrata e ha fatto notare che "il suo messaggio è una chiamata all'appello per i leader mondiali". L'attore Premio Oscar ha aggiunto che l'impegno della ragazzina lo rende "ottimista sul futuro".

La Thunberg ha dichiarato di aver “viaggiato per mesi nella direzione sbagliata” e di essere “alla ricerca di un’imbarcazione” per poter tornare in Europa in tempo”, ma nonostante le vicissitudini, Greta non demorde e ha già annunciato per il 29 novembre il quarto sciopero mondiale per il clima, che si terrà giusto pochi giorni prima dell’inizio della Cop25.