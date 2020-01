Monopattini, retromarcia del Mit: “Serve un progetto organico”

Venti giorni dopo l'approvazione della legge di bilancio, con l’equiparazione dei monopattini alle biciclette, il Mit ci ripensa e lavora a un decreto per limitare l'uso dei veicoli elettrici. “Per riformare le regole della mobilità tenendo conto delle nuove possibilità come quelle offerte dai monopattini serve un progetto organico e non interventi a spot”. Ha detto il sottosegretario al Mit, Roberto Traversi, che stamattina a Milano partecipa alla presentazione report 2019 dell’Osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le 2 ruote.

"Secondo me l’emendamento proposto a fine anno ha inciso in maniera forte rispetto a un percorso ordinato che si stava facendo e questo ha scardinato quanto di buono aveva fatto l'ex ministro Danilo Toninelli. Non si può modificare un settore di questo tipo a colpi di emendamenti ma serve un processo più organico", ha spiegato. "Già nel Milleproroghe verrà presentato qualcosa di diverso e poi andremo a definire una regola più chiara", ha aggiunto Traversi.