Montecitorio dà il buon esempio. La Buvette diventa “plastic free”

La buvette, lo storico bar di Montecitorio, diventa 'plastic free'. Da oggi, infatti, è entrata in vigore la svolta verde alla Camera, con le bottiglie di plastica bandite in mensa, buvette e bar dei dipendenti. Ma se la mensa si è portata avanti di qualche giorno sulla tabella di marcia, la buvette si è attenuta alla data ultima prevista dalla comunicazione firmata dai questori di Montecitorio - in sintesi, acqua solo in vetro o di rubinetto - con i dipendenti impegnati ieri a passare in rassegna scaffali e frigoriferi per bandire la plastica in ogni dove.

Oggi il cambio di passo. Solo acqua servita in vetro, con la raccomandazione di rendere la bottiglietta vuota. Ma alle 18.30 circa, un applauso dei dipendenti dell'antico bar della Camera ha accolto il primo reso della giornata, fatto da un cronista parlamentare. Tutti gli altri 'inadempienti'.

Intanto il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, plaude alla svolta green. "Abbiamo fatto un grande sforzo e la sfida, lanciata dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, l'abbiamo finalmente realizzata", scrive su Facebook ricordando come alla Camera la raccolta differenziata si attesti al 98%. "Ogni volta che facciamo un passo in avanti importante va comunicato. La Camera debba essere un esempio per tutte le altre istituzioni", rimarca la terza carica dello Stato.