Napapijri, è arrivata Skidoo infinity. La prima giacca riciclabile al 100%

Progettata, testata e messa a punto per tre anni, Skidoo Infinity è l’ultima e più avanzata declinazione della più iconica giacca del brand, Skidoo, ideata nel 1987. Come scrive Crisalide press, Napapijri ha combinato tecnologia rivoluzionaria, design all’avanguardia e sostenibilità con il lancio di Skidoo Infinity, una giacca ideata per essere riciclata al 100% e realizzata con ECONYL®, un materiale riciclato.

L’innovazione rivoluzionaria sta nella composizione monomateriale della giacca. L’imbottitura ed i bordi di Skidoo Infinity sono infatti realizzati in Nylon 6, mentre il tessuto principale è fatto di nylon rigenerato ECONYL®, un filo di Nylon 6 ad alte prestazioni ottenuto grazie al riciclo di reti da pesca abbandonate e altri materiali di scarto. L’utilizzo di un solo materiale semplifica il processo di riciclo, nel corso del quale le fibre vengono lavorate e riutilizzate senza perdite in termini di qualità o caratteristiche originali: ciò significa che il nylon rigenerato ECONYL® può essere riciclato più e più volte.