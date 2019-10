Napapijri rivela Infinity: la prima giacca circolare 100% riciclabile

Facendo da apripista nell’innovazione circolare, Napapijri svela Infinity, la sua prima giacca circolare, riciclabile al 100%, che racchiude in sé la missione del brand di creare un futuro circolare per la moda.

La prima giacca del suo genere, Infinity è stata in produzione da tre anni. La sua principale svolta deriva da uno sforzo intenso e sinergico per innovare il modo in cui la moda influisce sull'ambiente attraverso l'impiego di materiali riciclabili e modelli di economia circolare.

La principale innovazione di Infinity è la sua composizione monomateriale: la sua imbottitura e le sue finiture sono realizzate in Nylon 6, mentre il suo tessuto è realizzato in nylon rigenerato ECONYL®, un filato in nylon 6 ad alte prestazioni riciclato da reti da pesca dismesse e altri materiali di scarto. L'uso di un solo materiale consente un processo di riciclaggio più semplice: la giacca può entrare nella macchina di riciclaggio così com'è e le fibre vengono riciclate senza perdere nessuna delle loro caratteristiche o qualità originali. Questo significa che il nylon rigenerato ECONYL® può essere riciclato più e più volte. Scegliendo di utilizzare il Nylon 6 per la realizzazione di Infinity, Napapijri ha creato un circolo virtuoso in cui la giacca può essere riciclata e reinventata all’infinito.

Il progetto rappresenta un passo fondamentale per Napapijri nella sua ricerca di soluzioni innovative nell’ambito della moda circolare. Come spiega Vicki Bohlbro, Senior Marketing Director di Napapijri: “Come brand che trova le sue origini nello splendido paesaggio alpino, Napapijri ha sempre messo tra le sue priorità la tutela della natura. Ora più che mai, siamo consapevoli delle questioni urgenti che siamo chiamati ad affrontare collettivamente. Abbiamo scelto di farlo aprendo la strada al futuro della moda con Skidoo Infinity, una giacca che racchiude i nostri sforzi di coniugare design, sostenibilità e innovazione per ispirare, attraverso la circolarità, un cambiamento nel ruolo che il nostro settore deve svolgere rispetto alla preservazione del pianeta e dell’umanità”.

Per chiudere il cerchio e rendere l’innovazione davvero circolare, Napapijri ha sviluppato un programma di ritiro digitale unico: registrandosi online, i clienti che acquistano Infinity hanno la possibilità, dopo almeno due anni, di restituire la loro giacca. Al momento dell'acquisto di Infinity, i clienti saranno invitati a registrare la propria giacca online tramite un identificativo univoco. Al fine di incoraggiare il consumo consapevole, i clienti avranno la possibilità di restituire la giacca solo dopo due anni dall'acquisto. Infinity verrà quindi trasformato in nuovi filati e nuovi prodotti. Al momento della restituzione della giacca, i clienti riceveranno un buono da 100 Euro da utilizzare su napapijri.com per l'acquisto del loro prossimo prodotto Infinity.

“Napapijri è il primo brand ad offrire la possibilità di restituire una giacca per poi riciclarla in nuovo materiale ECONYL® grazie al nostro Sistema di Rigenerazione. Perciò, quando la giacca raggiunge la fine del suo ciclo di vita, è solo l’inizio. È una prima assoluta”.

Disponibile in blu e nero per uomo e bianco, blu, nero e viola per donna, Infinity sarà disponibile per l'acquisto dal 21 ottobre 2019 nei negozi Napapijri selezionati e su napapijri.com.