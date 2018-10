Nasce a Napoli Its Energy Lab. Formerà esperti in efficientamento energetico.

Secondo uno studio di World Energy Outlook, al 2035 la domanda globale di energia aumenterà di oltre il 30% e cresceranno le emissioni di CO2. Occorrerà pertanto tagliare gli sprechi e, soprattutto, puntare sull’efficienza. Anche tra le pareti domestiche. Nasce così in Campania, prima regione del Mezzogiorno a farlo, la Fondazione “Its Energy-Lab”, un Istituto tecnico superiore specifico per il settore, riconosciuto e autorizzato dal Miur e dalla Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria. A promuovere l'iniziativa la Graded Spa di Vito Grassi (nella foto), numero uno degli industriali campani, insieme ad altri soggetti partner: le Università degli Studi del Sannio e di Salerno, l'Istituto Tecnico Industriale G.B. Bosco Lucarelli di Benevento, L'Associazione Costruttori Edili di Napoli (Acen), l'Ente regionale Formazione e Addestramento Professionale Uil Campania, l'Associazione Piemmei Napoli per la Formazione, la Eitd scarl, i Comuni di Cusano Mutri (Bn), San Giorgio del Sannio (Bn), Tocco Caudio (Bn), Buonalbergo (Bn) e altre importanti realtà imprenditoriali quali Siram Spa, Sti srl, Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici srl.

Di che cosa di occupa l’Its Energy-Lab? Il neonato istituto realizza percorsi biennali di formazione tecnica avanzata, in grado di specializzare e qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro come tecnici esperti di efficientamento energetico, sistemi di gestione dell’energia, edilizia sostenibile, nonché di progettazione integrata Bim (Building Information Modeling) -oriented e di riqualificazione di manufatti edili civili e industriali in un’ottica di ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici.

I corsi consentono di ottenere un diploma di istruzione tecnica superiore pari al livello V dell’European Qualification Framework (EQF 5), riconosciuto in Italia e in Europa. L’offerta formativa è caratterizzata da un percorso biennale di durata complessiva pari a 1.800 ore, di cui 1080 di attività d’aula e di laboratorio (finalizzate a trasferire conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche anche mediante l’utilizzo di macchinari e software di progettazione utilizzati dalle aziende del settore) e 720 di tirocinio, realizzabili presso aziende partner o appartenenti comunque all’area dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile.

I percorsi di istruzione tecnica superiore promossi da Its Energy Lab rilasciano, inoltre, 40 Crediti formativi riconoscibili e spendibili all’interno dei percorsi universitari degli atenei soci della Fondazione, ulteriori qualificazioni presenti nel Repertorio regionale campano, nonché attestazioni e abilitazioni in materia di sicurezza.

Ciascun percorso è rivolto a un massimo di 24 giovani di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti alla data della presentazione della domanda) in possesso dei requisiti richiesti negli avvisi pubblici. Sul sito della fondazione sono già disponibili i bandi per partecipare ai primi due corsi: “Tecnico superiore per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera” e “Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici”.