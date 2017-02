A Milano la campagna in città grazie a una start up

21 febbraio 2017- 13:08

L’Alveare che dice Sì a FieraMilanoCity

Milano, 21 feb. - (AdnKronos) - I prodotti della campagna arrivano in città, a Milano. In occasione di Fa’ la Cosa Giusta, la fiera degli stili di vita sostenibili (10-12 marzo a FieraMilanoCity), la startup L’Alveare che dice Sì sarà presente con uno stand interattivo per mostrare come sia semplice il passaggio dei prodotti dalla terra alla tavola, utilizzando il web. Il motto? “Fa’ la spesa giusta”.In una parte dello spazio sarà ricreato un ambiente di campagna, dove gli agricoltori coltivano cibi sani e freschi, mentre nell’altra ci sarà la riproduzione di un ambiente domestico di città, un’accogliente cucina in cui vengono preparati e cucinati gli alimenti a Km zero degli Alveari. I ragazzi dell’Alveare presenteranno i prodotti locali, spiegandone la provenienza, raccontandone la storia, illustrando i vantaggi di un’alimentazione a basso impatto ambientale e organizzando degustazioni.In fiera, il team dell’Alveare spiegherà il funzionamento della piattaforma a tutti i curiosi: attraverso il portale www.alvearechedicesi.it i produttori locali presenti nel raggio di 250 km possono unirsi in un Alveare e mettere in vendita online i loro prodotti; dall’altra parte, i consumatori che si registrano possono acquistare ciò che desiderano presso l’Alveare più vicino casa. L’incontro tra agricoltori e consumatori avviene settimanalmente nel giorno della distribuzione dei prodotti organizzata dal gestore dell’Alveare, cioè colui che tiene il contatto con gli agricoltori. Il gestore di un Alveare che dice Sì! ha il compito di tenere il contatto con i produttori e di reperire il luogo fisico per riunirsi in occasione delle distribuzioni, ma anche di divulgare il progetto, coinvolgendo la comunità locale a formare un vero e proprio gruppo di acquisto 2.0.Milano rappresenta uno dei poli più attivi in Italia: in solo un anno sono 14 gli Alveari sorti all’interno della città. A Fa’ la Cosa Giusta saranno presenti proprio i gestori degli Alveari di Milano, che racconteranno la loro esperienza diretta e spiegheranno le possibilità offerte dall’iniziativa.