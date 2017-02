AAA cercasi idee per la raccolta differenziata nelle stazioni e sui treni

22 febbraio 2017- 12:00

Lanciata la 'call for ideas', in palio un anno di viaggi

Roma, 22 feb. - (AdnKronos) - Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, in concomitanza con il Treno Verde 2017, promuovono una call for ideas dal titolo “Ci muoviamo per l’ambiente”, riservata ai giovani dai 18 ai 30 anni. Obiettivo: raccogliere idee, spunti e progetti per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti anche nelle stazioni e a bordo dei treni, attraverso la sensibilizzazione degli utenti e proposte concrete per ottimizzare questo servizio in ambito ferroviario. Al vincitore del contest Trenitalia offrirà un anno di viaggi nella regione di residenza. Per partecipare al contest è sufficiente consegnare un elaborato, cartaceo o digitale, a bordo del Treno Verde di Legambiente e FS Italiane, durante le varie tappe in calendario.