11 giugno 2019 Arriva il nuovo Nesquik 'All natural', più leggero e sostenibile

Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Arriva in Italia 'Nesquik All Natural', il nuovo prodotto lanciato da Nestlé con una ricetta e un packaging più sostenibile. Gli ingredienti sono ridotti a cinque, 100% naturali, tra cui cacao sostenibile dall’Africa occidentale e zucchero di canna grezzo al posto dello zucchero bianco. Un sacchetto di carta riciclabile ha sostituito la plastica, in linea con l'obiettivo di Nestlé di eliminare tra 2020 e 2025 tutte le plastiche utilizzate per il confezionamento dei suoi prodotti. “Con 'Nesquik All Natural' rispondiamo alla sempre maggiore richiesta di alimenti naturali, basati su ricette semplici, con pochi ingredienti di qualità e con un’etichettatura semplice e chiara", spiega Paolo Ongari, Beo beverages Nestlé italiana. "Una manifestazione concreta - aggiunge - del nostro impegno a semplificare le scelte di quanti, specie quando si tratta dell’alimentazione dei propri figli, vogliono essere ancora più informati e consapevoli, coniugando gusto, benessere e naturalità”. La nuova formulazione prevede una maggiore percentuale di cacao e meno zucchero rispetto a Nesquik opti-start. In più, il nuovo pack è realizzato in carta rivestita, un materiale riciclabile nella carta e ottenuto da fonti sostenibili, certificate dal Forest stewardship council (Fsc).Tra la certificazione della filiera del cacao e il nuovo packaging, Nesquik All Natural rappresenta "una tappa significativa nel nostro percorso di sostenibilità e un importante passo verso il futuro, che ci vede impegnati a rendere i packaging dei nostri prodotti riciclabili o riutilizzabili al 100% entro il 2025", commenta Manuela Kron, Corporate affairs e marketing consumer communication director di Nestlé, durante la presentazione del nuovo Nesquik.In occasione del lancio del prodotto, con Nestlé nasce anche la 'Foresta Nesquik All Natural' in collaborazione con Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. L'iniziativa prevede la piantumazione di 900 alberi in Africa e 200 in Sicilia. L’approvvigionamento del cacao utilizzato avviene in modo sostenibile dall’Africa occidentale, secondo il Nestlé cocoa plan, un piano attivo nei principali paesi produttori, creato per migliorare le condizioni di vita dei coltivatori e la qualità delle coltivazioni.Tramite la formazione degli agricoltori e la distribuzione di oltre sedici milioni di piantine, Nestlé si impegna nella ricostruzione e ristrutturazione di 40 scuole per migliorare le condizioni di vita e l'alfabetizzazione, rendendo la filiera totalmente trasparente.