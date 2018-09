24 settembre 2018- 13:03 Arriva il primo laboratorio per la Circular Economy in Italia ‘Destinata a imprese innovative nel settore’

Milano, 24 set. (Adnkronos) - - Un laboratorio a Milano e un plafond da 5 miliardi per le imprese più innovative nel mondo dell’economia circolare. E’ l’impegno di Intesa Sp e di Fondazione Cariplo, che hanno lanciato il progetto insieme a Dame Ellen MacArthur, fondatrice della principale organizzazione che promuove la transizione globale verso il modello circolare, la Ellen MacArthur Foundation.Il laboratorio, Ce Lab, sorgerà all’interno dell’ex area Ansaldo di Milano, oggi sede di Cariplo Factory, polo dedicato ai progetti di open innovation e valorizzazione dei giovani talenti. Il plafond, per il periodo 2018-2021, sosterrà le pmi e le grandi aziende che adottano il modello circolare con modalità innovative, concedendo le migliori condizioni di accesso al credito. In particolare, la valutazione del merito delle iniziative sarà curato dall’Innovation Center che ha definito i criteri di circolarità degli investimenti insieme alla Fondazione Ellen MacArthur."La circular economy è una strada obbligata, che poggia su valori condivisi. Fondazione Cariplo ha sviluppato un pensiero e azioni concrete che oggi trovano una sintesi nel Laboratorio che trova casa nella Cariplo Factory, il nostro fiore all’occhiello sul fronte dell’innovazione", sottolinea Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo.