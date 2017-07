Cambiamento climatico, in California nel 2018 un summit mondiale dei leader

7 luglio 2017- 09:18

L'annuncio del governatore Brown

Roma, 7 lug. (AdnKronos/Dpa) - La California ospiterà nel 2018 un vertice internazionale di leader sul clima. Ad annunciarlo il governatore dello Stato americano Jerry Brown. "Sì, so che il presidente Trump sta cercando di uscire dall'accordo di Parigi, ma non parla per il resto dell'America", ha detto Brown in un messaggio video consegnato ad un festival ad Amburgo, alla vigilia del vertice del G20."Noi in California e negli Stati in tutta l'America crediamo che sia il momento di agire, è il momento di unirsi e lo faremo in questo Climate Action Summit", ha detto. Brown ha invitato "imprenditori, cantanti, musicisti, matematici, professori e studenti" a partecipare al Climate Action Summit, che si terrà nel settembre 2018.L'evento, che metterà in risalto le iniziative e le transizioni in corso, vuole "incoraggiare un impegno più profondo di tutte le parti, compresi i governi nazionali", ha dichiarato l'ufficio del governatore. I leader della California hanno parlato dei loro piani per continuare a lavorare sull'azione climatica dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il mese scorso, ha annunciato l'uscita del Paese dall'accordo sul clima di Parigi. In giugno, Brown ha firmato accordi con la Cina per lavorare allo sviluppo di tecnologia verde e alla riduzione dell'inquinamento. Lo Stato della California, poi, è anche uno delle centinaia di firmatari, tra cui altri Stati americani, città, imprese e investitori, che hanno promesso di impegnarsi per l'accordo di Parigi in una lettera aperta.