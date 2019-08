30 agosto 2019- 11:34 Classici del cinema e climate change, al Lido le tavole dei fumettisti

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - I classici del cinema reinterpretati ai tempi del climate change da dodici fumettisti e illustratori italiani. Le tavole saranno esposte durante la 76a Mostra d’arte cinematografica di Venezia: da Visconti a Hitchcock, da Chaplin a Lean, 'rovinati' dagli effetti del cambiamento climatico porteranno all’attenzione del grande pubblico le conseguenze del climate change e l’urgenza di politiche di mitigamento. Qualche esempio: un grande classico del cinema italiano come 'Morte a Venezia' di Luchino Visconti dove il protagonista scompare sotto l’acqua alta dei cambiamenti climatici, oppure 'Vacanze Romane' vissuto sotto la neve o immersi nell’inquinamento. Le opere saranno presentate da Green Cross Italia nel corso della 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (28 agosto-7 settembre 2019) in occasione del Green Drop Award, il premio dedicato all’ambiente che da otto anni viene consegnato al film fra quelli in concorso nella selezione ufficiale che meglio abbia interpretato i temi dell’ecologia, in collaborazione con la Sardegna Film Commission e il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. La mostra è stata curata dal Centro internazionale del fumetto di Cagliari diretto da Bepi Vigna. "Cinema e fumetto sono territori contigui: chi ama il fumetto è spesso anche un grande appassionato di cinema e l’immaginario legato ai due mezzi espressivi si nutre delle stesse suggestioni. Con questa mostra, alcuni artisti hanno provato a immaginare come sarebbero stati i film a noi più cari se si fossero già realizzate le drammatiche previsioni riguardo al riscaldamento globale. L’ironia delle tavole non impedisce che da ciascuna trapeli un significato molto serio, che richiama i problemi che derivano dai mutamenti climatici. Il mondo che dobbiamo salvaguardare è anche quello che i film e i fumetti hanno spesso rappresentato con grande forza poetica e a cui si legano i nostri ricordi e le nostre emozioni", sottolinea Bepi Vigna. Lo scopo delle opere che saranno presentate il 4 settembre prossimo alle 18, al Lido di Venezia, alla Villa degli Autori, in occasione dell’incontro con il regista Terry Gilliam e lo scienziato Valerio Rossi Albertini, è quello di sollecitare, attraverso questo connubio fra cinema e fumetto, l’attenzione del pubblico sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici in particolare.