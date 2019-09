19 settembre 2019- 18:46 Clima, anche idealo sciopera per il Fridays for Future

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Anche idealo sciopera per il Fridays for Future. Il portale internazionale di comparazione prezzi si unirà infatti allo sciopero globale indetto domani per la lotta ai cambiamenti climatici. idealo fa sapere di avere invitato "tutti i dipendenti e tutte le dipendenti" a partecipare alla dimostrazione alla Porta di Brandeburgo a Berlino e, tra le ore 12 e le ore 16, si aspetta che "la maggior parte degli oltre 1.100 dipendenti del portale e delle sue filiali partecipino" alla manifestazione. idealo vuole dare un segnale per la protezione del clima con questo sciopero. Albrecht von Sonntag, fondatore e Ceo del portale sottolinea che "noi di idealo sosteniamo le richieste di Fridays For Future". La protezione del clima, continua "riguarda tutti noi ed è probabilmente la sfida più urgente del nostro tempo". "Abbiamo solo pochi anni per invertire la tendenza. Sono convinto che la politica e l'economia abbiano una responsabilità particolare: dobbiamo dare tutti il nostro contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra" afferma ancora Albrecht von Sonntag. E per raggiungere ancora più persone, idealo sciopera anche in rete e sarà accessibile solo in misura limitata nelle ore dello sciopero. Gli utenti e le utenti verranno quindi reindirizzati ad una landing page dove potranno leggere le dichiarazioni e le richieste di idealo riguardo al tema della sostenibilità. "Uno sciopero, per essere tale, deve farsi sentire" scandisce infine Albrecht von Sonntag.