Convertire le 'case colabrodo' in edifici green, al via Civico 5.0

30 gennaio 2018- 11:54

Presentata l'inizitiva di Legambiente e la webapp pensata per informare e sensibilizzare

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Tante 'case colabrodo', ovvero che disperdono energia termica d’inverno e si surriscaldano d’estate. Nella Penisola l’82% degli edifici è stato costruito prima dell’entrata in vigore della normativa in materia di efficienza energetica. Strutture vecchie che necessitano di interventi: gli edifici residenziali in mediocre o pessimo stato di conservazione sono pari al 16,8% del totale. Innovazione ambientale, efficientamento energetico in edilizia, condivisione e sharing economy, ma anche agevolazioni fiscali e vantaggi ambientali sono i temi al centro di 'Civico 5.0, un altro modo di vivere il condominio', la nuova campagna di studio e informazione di Legambiente che ha come partner Fassa Bortolo e Dolomiti Energia. Obiettivo: sensibilizzare cittadini, amministrazioni e costruttori sull’importanza di un nuovo modello di vivere e progettare i Condomini e i suoi spazi. Il tutto grazie ad una web app (http://fonti-rinnovabili.it/civico/) dove il cittadino potrà trovare anche la mappa dei monitoraggi effettuati da Legambiente nel 2017 e negli ultimi cinque anni (su 100 condomini di ben 33 città), che mettono in evidenza come molti degli edifici, dal punto di vista energetico, siano 'case colabrodo'. Nel 2017 Legambiente ha realizzato un’indagine termografica su dieci palazzi condominiali tra Roma, Napoli e Potenza costruiti nel dopoguerra e in anni più recenti. Su gran parte di questi immobili, i problemi sono evidenti e comuni: dispersioni termiche da solai, pilastri, infissi e dalle pareti perimetrali su cui molto spesso è visibile l’impronta rilasciata dal calorifero. Dispersione uguale maggiori costi: la spesa energetica è una voce rilevante per le famiglie ed è pari a 2689 euro l’anno (521 euro per l’energia elettrica, 1.024 euro/anno per la produzione di acqua calda sanitaria, cucina e riscaldamento, 1.144 euro per la mobilità). Un costo che si può ridurre anche grazie agli incentivi (ecobonus e sismabonus) che consentono di detrarre le spese. Per questo Legambiente attraverso la web app di Civico 5.0 (http://fonti-rinnovabili.it/webapp/index.html) dà anche una serie di informazioni sui vantaggi dei nuovi incentivi per la casa (nell’ultima Legge Bilancio: ecobonus per i condomini, conto termino 2.0 e sismabonus), sui materiali innovativi e dà spazio anche a buone pratiche ed esperienze di sharing economy condominiale. Sul sito verranno, inoltre, di volta in volta pubblicati i risultati dei nuovi monitoraggi energetici che saranno effettuati nel 2018 dagli esperti di Legambiente sullo stato di salute dei condomini."Sono oltre 20 milioni gli italiani - spiega Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente - che vivono in condomini poco efficienti dal punto di vista energetico, veri e propri complessi energivori che sprecano moltissima energia termica per riscaldare le abitazioni. Per questo abbiamo pensato ad una campagna ad hoc, Civico 5.0, proprio per rendere consapevoli le famiglie del loro peso energetico e delle opportunità legate agli incentivi, previsti per i prossimi quattro anni, per migliorare la qualità della vita, e allo stesso tempo per sensibilizzare amministratori e progettisti rilanciando una nuova idea di condominio più ecosostenibile, solidale e aperto alla condivisione. Per questa ragione il 17 aprile lanceremo anche la giornata dei 'Condomini Aperti', una giornata di festa in tutta la Penisola con tanti eventi per ricordare che i condomini devono essere dei luoghi di socialità e condivisione".