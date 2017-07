Da Carlsberg l'ecobottiglia bio per birra a basso impatto

6 luglio 2017- 10:53

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Riduci, Riusa, Ricicla, Ripensa. Soprattutto 'Ripensa', grazie, ad esempio, all'analisi del Ciclo di Vita del Prodotto (Lca) che permette di calcolare l’impatto ambientale lungo tutta la vita dell'imballaggio. E' la filosofia di Carlsberg per un packaging sostenibile.A livello internazionale l’esempio più noto dell'approccio Carlsberg nel ripensare il packaging è probabilmente la Green Fiber Bottle, l'ecobottiglia bio e a basso impatto ambientale. La costituzione della Carlsberg Circular Community (Ccc) ha portato allo sviluppo della Green Fiber Bottle, il passo successivo è stato lo studio del potenziale industriale della bottiglia. Nel 2016 in CCC è entrata BillerudKorsnäs, società svedese del settore delle soluzioni per il packaging e partner ideale per sviluppare il progetto perché unisce l’approvvigionamento della polpa di legno da filiere responsabili con un approccio innovativo e l’attenzione alla sostenibilità. Il processo di passaggio dalla prototipazione alla produzione commerciale procede come anche la verifica delle reazioni dei consumatori. Positivi i riscontri ricevuti.