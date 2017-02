Dalla piste ciclabili alle strade, arriva la prima strada 100% green

24 febbraio 2017- 11:48

Verona, 24 feb. - (AdnKronos) - Utilizzabile sia per piste ciclabili che per strade a basso traffico ma anche per riparare le buche, arriva la prima strada al mondo interamente green e sostenibile. Grazie a additivi rigeneranti è composta da asfalto con 100% di fresato riciclato, che non deve quindi essere conferito in discarica, non richiede l’aggiunta di nuova aggregati dalle cave, tipo ghiaie e sabbie, ed è stesa a freddo, eliminando completamente il consumo di energia e le emissioni odorigene. La nuova tecnologia sviluppata da Iterchimica garantisce una maggior durata e resistenza, senza rischio di perdita del colore, con un risparmio in termini di manutenzione rispetto alle esistenti. La dimostrazione di stesa è stata effettuata a Verona, durante Asphaltica 2017, salone europeo dedicato alla filiera dell'asfalto e delle infrastrutture stradali. “Spesso la strada non viene considerata come il risultato di una tecnologia complessa e armoniosa, ma solo un mero insieme di bitume e aggregati, mentre proprio in Italia abbiamo raggiunto livelli di innovazione inimmaginabili fino a pochi anni fa”, afferma Federica Giannattasio, amministratore delegato di Iterchimica. “Siamo i primi al mondo ad essere riusciti a progettare e realizzare una strada interamente green e sostenibile, combinando quattro caratteristiche: 100% asfalto riciclato, solo con additivi green, stesa a freddo e colorata. Questo permette di ridurre sensibilmente l’impatto sull’ambiente, offrendo ai cittadini un’infrastruttura più resistente, sicura e anche gradevole alla vista”.