Devi spedire un pacco? Da oggi ci si accorda con chi viaggia

23 febbraio 2017- 14:40

Roma, 23 feb. - (AdnKronos) - Consegnare pacchi e documenti in giornata, con ogni mezzo, in modo facile, economico e sicuro, che fa risparmiare chi spedisce e guadagnare tutti, passeggeri compresi. Con il motto “dateci un mezzo qualsiasi e vi consegneremo il mondo” arriva anche in Italia la prima rete social-green che mette in contatto chi deve spedire con chi viaggia. Si chiama tZig ed è una community di utenti che scelgono a chi affidare pacchi e documenti importanti, di qualsiasi dimensione, ad altri utenti che stanno viaggiando con qualunque mezzo (auto, moto, nave, treno, bici, spazio, ecc.), con la garanzia della consegna in giornata, certificata e garantita da un codice di sblocco che chi riceve e chi spedisce ottengono via smartphone al momento della consegna. Utilizzare tZig è facile e veloce: chi spedisce sceglie, anche in base ai feedback degli utenti, a quale tziggie (trasportatore), tra quelli suggeriti, affidare il trasporto, accordandosi direttamente sugli orari e sul luogo di ritiro e consegna. Senza perdere tempo nell’imballaggio e assicurarsi la consegna in giornata. Dall’altro lato, chi viaggia può inserire l’itinerario e guadagnare con qualsiasi mezzo si sposta. E guadagnare in modo sicuro. Perché tZig assicura il pagamento della commissione solo al momento della reale consegna, che il destinatario certificherà con la sua firma e verificando lo stesso codice di sblocco del mittente. La rete tZig è tanto più efficiente quanto più la consegna con i mezzi attuali è costosa, lenta e complicata. Utilizza gli spostamenti continui delle persone ed è disponibile giorno e notte, 365 giorni all’anno. E’ un servizio economico, perché riesce ad offrire tariffe competitive per il servizio offerto, e rispetta l’ambiente perché sfrutta spostamenti esistenti. tZig opererà come BlaBlaCar tramite utenti che si spostano su tragitti pianificati medio lunghi, oppure con una modalità simile a un pony-express dove l’utente potrà rendersi disponibile nella propria città nel raggio di qualche km, assicurando una copertura continua ai mittenti e sfruttando le tratte regolari percorse quotidianamente da lavoratori, studenti e pendolari. E incoraggerà la creazione di una rete di persone interessate a monetizzare i propri spostamenti. Il servizio si adatta a tutte le esigenze di consegna. Ad esempio con tZig potranno viaggiare in modo facile e sicuro merci 'particolari' come attrezzature sportive, motocicli, animali o documenti urgenti. Per entrare nella community tZig basta registrarsi e naturalmente, scaricare l’app gratuita disponibile su Apple Store e Google Play.