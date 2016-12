Dove butto la carta forno? Via i dubbi sulla raccolta differenziata

21 dicembre 2016- 15:22

Roma, 21 dic. - (AdnKronos) - Dove si butta la carta forno? E i tovaglioli? E ancora, visto che siamo a Natale, gli involucri del cotechino e dello zampone? Non sempre si hanno le idee chiare, per questo Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica) e il Club Carta e Cartoni rispondono ai dubbi più comuni che riguardano la raccolta di carta e cartone. La carta oleata di antipasti e affettati va nella carta? La risposta è no. La carta oleata non è riciclabile e va conferita nell'indifferenziato, a meno che non sia indicato sulla confezione che, se pulita, è riciclabile con la carta. Negli ultimi anni le imprese hanno sviluppato dei nuovi imballaggi riciclabili, è importante leggere le informazioni riportate. Anche la carta da forno utilizzata per la cottura dei primi piatti va conferita nell'indifferenziato, ma attenzione alle informazioni riportate sulle confezioni. I tovaglioli di carta usati Vanno nell'umido, ma solo se sono di carta, se sembrano di stoffa vanno nell’indifferenziato. Per quanto riguarda le confezioni di cotechino e zampone, bisogna sempre separare la confezione di cartone, che va conferita nella carta, dall'involucro interno che protegge il prodotto. Anche le confezioni di pandoro, panettone e torrone vanno separate correttamente: il cartone esterno va conferito nella carta, il sacchetto interno nella plastica. Non solo rifiuti: gli imballaggi prima di essere gettati via assolvono funzioni importanti. Frutta e verdura vanno riposte in frigorifero nel loro imballaggio, che serve a proteggere questi prodotti e a conservarli meglio. Non bisogna praticare nessun taglio o buco alle confezioni, il prodotto non deve respirare. Anche nel caso dei biscotti l'imballaggio serve per proteggere al meglio i prodotti, è importante riporre sempre il tutto nelle confezioni originarie, richiudendole il meglio possibile e utilizzando i supporti indicati o forniti. Gli imballaggi poi ospitano informazioni importanti: data di scadenza, istruzioni sulla conservazione e l'uso dei prodotti, informazioni sul prodotto e sul corretto riciclo del packaging.