25 ottobre 2019- 10:57 Enel Energia Tour arriva a Poggibonsi Nuova tappa del viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane, appuntamento il 29 ottobre

Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - Arriva a Poggibonsi l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che con un truck speciale sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Penisola. Il tour, partito lo scorso aprile da Messina, sta visitando 50 località italiane e si concluderà a novembre a Cassino. La tappa di Poggibonsi sarà inaugurata martedì 29 ottobre alle ore 11.30 in via Trento (davanti a piazza della Stazione) con un programma di iniziative e intrattenimenti per grandi e piccoli, che celebreranno i prodotti tipici locali con particolare riferimento ai pici senesi.Al taglio del nastro interverranno il vicesindaco di Poggibonsi Nicola Berti, l’artista Lorenzo Branchetti, il responsabile Enel area mercato della Toscana Raffaele D’Aprile, il responsabile regionale indirect stores di Enel Energia Carlo Pastorelli e Marco Filippelli titolare dello Spazio Enel di piazza Mazzini 51.A raccontare le produzioni d’eccellenza e l’arte culinaria del territorio saranno due cooking show a tema, alle ore 12.00 e alle 17.00, entrambi in via Trento: con il supporto dello chef Alberto, l’attore Lorenzo Branchetti preparerà un piatto di pici speciale, accompagnato dalle degustazioni food & wine di prodotti tipici locali sia al truck che presso lo Spazio Enel, dove a partire dalle ore 16.00 vi sarà anche il truccabimbi per i piccoli che con le loro famiglie potranno ricevere gadget dedicati all’evento.Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane che si svolge a bordo di un truck, che per la tappa di Poggibonsi sarà aperto al pubblico a partire dalla mattina fino a sera, dalle ore 11.00 alle 20.00, appositamente allestito per diventare un ambiente vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento. Il truck è un piccolo mondo in cui spazi, contenuti e relazioni con le persone sono disegnati in modo stimolante, aperto e accogliente per creare momenti di socializzazione e portare in scena i talenti delle diverse piazze italiane.“Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali, come conferma la presenza capillare dei nostri Spazi Enel nei comuni italiani – spiega Raffaele D’Aprile per Enel Energia – questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi, inoltre, i nostri negozi accoglieranno il pubblico per interagire e far vivere nuove esperienze. Poggibonsi è una centro importante del territorio senese, a cui abbiamo voluto dedicare una tappa del nostro viaggio celebrando le produzioni tipiche locali conosciute a livello nazionale e internazionale”.