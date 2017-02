Frutta, verdure e pane: ecco gli alimenti più sprecati in Italia

6 febbraio 2017- 09:29

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Frutta, insalate, verdure e pane. Sono questi gli alimenti che aprono la 'Waste Parade', la classifica degli alimenti più sprecati in Italia stilata dall’Osservatorio Waste Watcher (Lmm/Swg). Al primo posto, dunque, con il 31 % della somma risposte, c'è la frutta; al secondo l’insalata (29% somma risposte); seguono le verdure e il pane, e ancora gli affettati (salumi), il formaggio e latticini. Quindi, yogurt e latte, pasta già cotta, carne cotta e carne cruda. In fondo alla 'parata' dei cibi che buttiamo via, si trovano le uova e le salse (5%), i dolci (4%). Un aiuto per invertire la tendenza arriva dalla ricerca, in questo caso ricerca che si concentra sugli imballaggi di frutta e verdura, il cosiddetto packaging che può contribuire in modo significativo ad allungare la 'shelf life' dei prodotti. Cartone e una speciale miscela naturale di oli essenziali: eccola la ricetta dell'elisir di lunga vita degli alimenti. La notizia relativa alle innovazioni del packaging contro lo spreco alimentare arriva dall’Università di Bologna: il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università, in collaborazione con il consorzio Bestack, ha sperimentato infatti un packaging in grado di allungare la shelf life di alcuni prodotti ortofrutticoli. “All’imballaggio di cartone ondulato - spiega Rosalba Lanciotti, alla guida del team che ha condotto la ricerca - si aggiunge una soluzione concentrata di oli essenziali naturali, oggetto del brevetto, per combattere la marcescenza di frutta e verdura prima che il prodotto venga confezionato, rendendo così attivo l’imballaggio stesso”.Il percorso, iniziato cinque anni fa, ha portato a novembre 2015 a un brevetto che ora, dopo le necessarie verifiche e sperimentazioni per l’industrializzazione del progetto, è pronto per essere lanciato. Nel frattempo, è anche partito il blog Reduce , ideato nell’ambito del progetto promosso dal ministero dell’Ambiente con l’Università di Bologna e la campagna Spreco Zero. Si tratta di uno sportello digitale aperto 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, per confronti sulle buone pratiche e la prevenzione, con i tecnici dell’Università di Bologna – Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari (Distal). Il blog consentirà di essere sempre aggiornati sulle attività di ricerca e disseminazione del progetto dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Sul sito è possibile trovare tutti gli aggiornamenti su ciò che riguarda lo spreco alimentare in Italia e all’estero, tra attività di ricerca, iniziative di promozione, eventi.Il blog è stato lanciato in occasione della quarta Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, promossa dal ministero dell’Ambiente con la campagna Spreco Zero.