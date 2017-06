G7 Trasporti, il Grab 'ambasciatore' della mobilità innovativa

20 giugno 2017- 10:03

Al Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma il riconoscimento internazionale del vertice Trasporti

Roma, 20 giu. - (AdnKronos) - Il Grab, il Grande Raccordo Anulare delle biciclette capitolino, è stato scelto per svolgere il ruolo di ambasciatore del cambiamento nel settore della mobilità durante il G7 Trasporti che si svolge a Cagliari. Il progetto del Grab, ideato da VeloLove, Legambiente e Tci in collaborazione con tante altre realtà associative, figura infatti tra quelli che sintetizzano al meglio innovazione e capacità di rinnovamento del nostro Paese.Candidate al riconoscimento erano oltre 400 buone pratiche, che hanno partecipato alla call for practice organizzata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con Italia Camp e tesa a individuare i migliori progetti e proposte sul tema della sostenibilità applicata alle infrastrutture e ai servizi di mobilità. Una prima scrematura ha individuato le 100 proposte più valide che sono state sottoposte alla valutazione di un comitato scientifico (composto da rappresentanti di Mit, Anci, Università ed esperti di settore). La short list delle migliori (e tra queste il Grab) a partire da oggi verranno esposte nella “G7allery”, spazio espositivo ad hoc allestito presso l’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, inaugurato dal ministro Delrio insieme alle delegazioni del G7.Tutte le proposte insignite del titolo di 'ambasciatori della mobilità' hanno come main focus il tema della sostenibilità applicata ai trasporti e alle infrastrutture, orientata alla realizzazione di progetti funzionali ed economici che prevedono il coinvolgimento dei cittadini; il rispetto e la tutela dell’ambiente, anche attraverso il riuso del patrimonio esistente; accessibilità; capacità di connettere i centri con le periferie."Essere premiati come ambasciatori di una nuova idea di mobilità e di un nuovo modo di usare il territorio – afferma Alberto Fiorillo, coordinatore del progetto Grab e responsabile aree urbane di Legambiente – è un riconoscimento davvero importante per le tantissime realtà e i tantissimi professionisti che hanno lavorato da volontari al progetto: il Grab infatti è un’opera pubblica che nasce dal basso, è un’infrastruttura ideata, pianificata e disegnata da cittadini e associazioni". "Questo raccordo ciclabile romano, e siamo sicuri che è questo aspetto ad aver affascinato la giuria – continua Fiorillo - ha la forma di una ciclovia urbana ma è in sostanza un’operazione multidimensionale sullo spazio pubblico: funzionale, ambientale, economica, sociale, estetica, culturale. Più che immaginare una pista ciclabile lunga 45 chilometri che gira dentro la città e la attraversa, l’esigenza del Grab, antitesi del Gra delle auto, è stata fin dall’inizio quella di modificare i luoghi che attraversa, di correggerli e migliorarli, attraverso la ricomposizione del frammentato spazio archeologico capitolino, la ricucitura delle periferie con il centro, la creazione di una cintura verde metropolitana, la trasformazione, la rigenerazione o la valorizzazione di aree trascurate. Sempre attraverso interventi discreti, senza nessuna volumetria aggiuntiva”.Il Grande Raccordo Anulare delle Bici è il progetto per la realizzazione di un anello ciclopedonale accessibile a tutti che si sviluppa per 45 chilometri all’interno della città di Roma unendo le periferie e il centro storico e toccando Colosseo, San Pietro, Trastevere e tantissimi altri punti di interesse. Il Grab prevede la pedonalizzazione dell’Appia Antica (prologo della nascita di un unico parco archeologico capitolino dai Fori ai Castelli Romani), è un polo d’attrazione di nuovi turismi, una via car free per la mobilità interquartiere, il raccordo attorno a cui sviluppare e cucire una rete ciclabile metropolitana, il volano di interventi diffusi di rigenerazione delle periferie.