28 ottobre 2019- 14:24 Gruppo Cap tra i vincitori di 'Call hub Ricerca e Innovazione' 8 mln budget stanziato per progetto di simbiosi industriale che coinvolge 1 università e 5 partner industriali

Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Oltre 8 milioni di euro, un ateneo e cinque aziende partner industriali di prim’ordine per un progetto di ricerca che per 30 mesi sarà volto a massimizzare l’uso degli scarti della produzione dell’acqua per ottenere energia. È questa la missione del progetto 'Circular Economy for Water and Energy' (Ce4we), tra i 33 vincitori del bando “Call Hub Ricerca e Innovazione” sostenuto e finanziato da Regione Lombardia, selezionati tra i 78 complessivi.Presentato da Gruppo Cap insieme ad altri player strategici nel settore dell’energia e dell’idrico (A2A Ciclo Idrico ed Eni), con la partecipazione di Neorurale Hub di Giussago (laboratorio naturale per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili) e Mogu (azienda specializzata in trasformazioni di materiali di scarto), Ce4we ha come capofila l’Università degli Studi di Pavia con un team di oltre cento tra ricercatori ed esperti e intende sviluppare soluzioni innovative su aspetti chiave della gestione del ciclo idrico e sulla valorizzazione dei materiali di scarto per produrre energia pulita. “L’innovazione del settore idrico non si identifica con l’azione del singolo, ma passa attraverso le esperienze di networking e simbiosi tra realtà pubbliche e private, centri di ricerca e atenei - afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap - In questo contesto si inserisce il nostro contributo che avrà un peso specifico fondamentale visto l’impegno con cui da anni affrontiamo il tema dell’economia circolare, la chiave di lettura dello sviluppo del territorio della Città metropolitana, e la soluzione a problemi importanti come la questione dello smaltimento dei fanghi di depurazione”. Il progetto Ce4we, che vanta un budget complessivo di circa 8 milioni di euro e un finanziamento di circa 3,3 milioni di euro da parte della Regione, si inserisce dunque in quella strategia a lungo termine che Cap ha descritto nel suo Piano di Sostenibilità, in cui l’azienda pubblica entro il 2033 si pone l’obiettivo di recuperare dalle attività produttive la maggior quantità possibile di energia e materia, per arrivare a ridurre entro il 2033 l’impatto di CO2 del 40% e il volume dei fanghi (gli scarti prodotti dalla depurazione dell’acqua) dell’87%.In questo contesto il contributo di Cap sarà determinante nel definire tra le altre cose lo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico e lo sviluppo di tecnologie per il biorisanamento dei fanghi di depurazione mediante funghi e microorganismi. Al centro delle attività di ricerca anche i processi della purificazione della frazione oleosa separata negli impianti di depurazione e della sua valorizzazione per la produzione di biodiesel.Inoltre, Gruppo Cap sarà impegnato nella valutazione dei parametri di sostenibilità del progetto, favorendo il futuro inserimento sul mercato dei prodotti ottenuti e delle tecnologie sviluppate e nello sviluppo di un piano a lungo termine che produca un ritorno significativo sulla responsabilità socio-ambientale delle imprese.